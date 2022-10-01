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    Playstore'a yeni bir özellik geliyor: Oyuncular artık NFT kazanabilecek

    Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore oyun tutkunları için yeni bir özellik getiriyor: NFT koleksiyonu.                                     
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    Playstore'a yeni bir özellik geliyor: Oyuncular NFT kazanabilecek
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    Teknoloji ve dijital dönüşümdeki öncü rolü ile çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Prodüksiyon seviyesi yüksek modern teknolojilerle geliştirilen AAA (Triple-A) oyunları Playstore üzerinden satın alan oyunseverlerin, 1000 NFT’den birini kazanma imkânı oluyor.

    Oyuncular, oyunları satın almaları durumunda sayfalarına gelen “NFT talep et” butonuna tıklayarak 1000 NFT’den birini talep edebiliyor. NFT’ler, satın alma sonrası butona tıklayarak NFT talep eden ilk 1000 kişiye ücretsiz olarak veriliyor.

    Türk Telekom’un hızla gelişen oyun endüstrisinde, trendleri yakından takip ederek oyun meraklılarına çeşitli imkânlar sağlandığını belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan şöyle konuştu: “Ülkemizde dijital deneyimin önemli bir parçası hâline gelen oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda insan odaklı yaklaşımımızla oyun dünyasını ve oyuncuyu ön plana koyarak yeni teknolojiler ve trendlerle harmanlanan projelere finansal açıdan da destek veriyoruz. Yaay uygulaması ile kullanıcılara kendi NFT’lerini oluşturma özelliğini ilk kez bir sosyal medya platformu üzerinden sağladık. Şimdi de Playstore üzerinden yüksek geliştirme ve pazarlama bütçeleriyle hazırlanmış AAA oyun satın alımlarına özel 1000 adet NFT’yi Playstore müşterilerinin hizmetine sunarak önemli bir çalışmaya imza atıyoruz.”

    Türk Telekom İnovasyon & Ürün ve Servis Geliştirme Direktörü Dr. Mehmet Özdem ise şunları aktardı:“Türk Telekom olarak, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyor, müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Trendleri takip ederek dijital oyun platformumuz Playstore’da geliştirdiğimiz NFT koleksiyon projesini hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.” Özdem, NFT’ler üretilirken, yüksek hızlı ve düşük maliyetli Polygon protokolünün kullanıldığını da sözlerine ekledi.

    Playstore’la NFT koleksiyonuna sahip olma fırsatı

    Şartları karşılayan oyun tutkunları, Playstore üzerinden satın aldıkları AAA oyunlar sayesinde var olan NFT koleksiyonlarını genişletme imkânı veya yeni bir NFT koleksiyonuna sahip olabiliyor. NFT kazanan Playstore müşterileri sahip oldukları NFT’leri isterse saklayabiliyor ya da kendi belirlediği fiyat üzerinden satabiliyor.

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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