FIFA’nın yerini alan EA Sports FC’nin logosu paylaşıldı: İşte ilk detaylar

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı FIFA serisi 30 yılın ardından tozlu raflara kalkıyor. FIFA ve Electronic Arts'ın anlaşamamasının ardından yollar ayrıldı ve FIFA markası için lisans alınamadı. Bu nedenle Electronic Arts bundan sonra EA Sports FC ismiyle FIFA serisine devam edecek.

Detaylar Temmuz'da

Tam Boyutta Gör EA, yeni FIFA halefi EA Sports FC'nin logosunu ise kısa bir süre önce açıkladı ve oyunla ilgili ilk birkaç ayrıntıyı paylaştı. Temmuz ayında daha fazla ayrıntının verileceği belirtilirken EA Sports FC, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve La Liga dahil olmak üzere dünyanın en büyük liglerini ve futbol müsabakalarını içerecek. Ancak lisans haklarının olmaması nedeniyle EA Sports FC'de FIFA Dünya Kupası yer almayacak. Belki zamanında PES’in yaptığı gibi alternatif bir mod şeklinde sunulabilir.

EA'ya göre oyunun yeni logosu, geliştiricinin futbol oyunları yapma geçmişini temsil ediyor. "Yeni marka kimliğimiz, oyunumuzu oluşturan izometrik poligonlardan Ultimate Team'de bulunan kimya üçgenlerine ve oyuncu göstergesine kadar son 30 yıldır EA Sports futbolunun bir parçası olan üçgenlerden ilham alıyor.”

Kadın futbolcular Ultimate Team'e geliyor

Tam Boyutta Gör Futbol kurumu FIFA, EA ile olan ilişkisinin sona ermesinin ardından hala futbol video oyunları yaratmayı planlıyor. Bu yılın başlarında FIFA başkanı Gianni Infantino'nun "Yeni FIFA oyunu - FIFA 25, 26, 27 ve benzeri - her zaman herhangi bir kız ya da erkek için en iyi e-oyun olacak" açıklamalarında bulunmuştu.

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Bununla birlikte EA Sports FC 24 Ultimate Team'in ilk kez kadın oyunculara yer vereceği bildiriliyor. Aktarılanlara göre kadın oyuncular Ultimate Team'e geliyor ve "büyük olasılıkla" oyuncular hem erkek hem de kadın oyunculardan oluşan takımlarda oynayabilecek. FIFA birkaç yıldır kadın oyunculara yer vermiş ve FIFA 23'ü bu yılın başlarında daha fazla kadın futbolu içeriğiyle güncellemiş olsa da, kadın oyuncular oyunun en popüler modunda hiçbir zaman yer almamıştı.

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FIFA’nın yerini alan EA Sports FC’nin logosu paylaşıldı