FIFA’nın yerini alan EA Sports FC’nin logosu paylaşıldı: İşte ilk detaylar

EA'ya göre oyunun yeni logosu, geliştiricinin futbol oyunları yapma geçmişini temsil ediyor. "Yeni marka kimliğimiz, oyunumuzu oluşturan izometrik poligonlardan Ultimate Team'de bulunan kimya üçgenlerine ve oyuncu göstergesine kadar son 30 yıldır EA Sports futbolunun bir parçası olan üçgenlerden ilham alıyor.”
Kadın futbolcular Ultimate Team'e geliyor
Bununla birlikte EA Sports FC 24 Ultimate Team'in ilk kez kadın oyunculara yer vereceği bildiriliyor. Aktarılanlara göre kadın oyuncular Ultimate Team'e geliyor ve "büyük olasılıkla" oyuncular hem erkek hem de kadın oyunculardan oluşan takımlarda oynayabilecek. FIFA birkaç yıldır kadın oyunculara yer vermiş ve FIFA 23'ü bu yılın başlarında daha fazla kadın futbolu içeriğiyle güncellemiş olsa da, kadın oyuncular oyunun en popüler modunda hiçbir zaman yer almamıştı.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı