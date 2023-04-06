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    Anlık Bildirim

    Counter Strike 2’ye Nvidia’nın gecikmeyi azaltan teknolojisi geliyor

    Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) Nvidia Reflex’e çıkışından bu yana hiçbir zaman sahip olamadı ancak Counter Strike 2 ile bu değişiyor. Gecikmeleri azaltan Reflex, oyuna ekleniyor.
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    Counter Strike 2’ye gecikmeyi azaltan teknoloji geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın gecikmeyi azaltan Reflex teknolojisi Counter-Strike 2'ye geliyor. Reflex, farenizi tıklamanız ile ekranda eylemi görmeniz arasındaki süreyi azaltarak oyunların daha hızlı yanıt vermesini sağlamak için tasarlanmış bir teknoloji konumunda. Buradaki gecikmenin azaltılması rekabetçi nişancı oyunlarında oldukça önemli ve şimdi yakında bu özellik CS:GO’ya geliyor olacak.

    Counter-Strike 2'ye Reflex desteği

    Valve ve Nvidia, Counter-Strike: Global Offensive’e ücretsiz bir güncelleme olarak gelecek olan Counter-Strike 2'ye Reflex'i eklemek için bir iş birliğine gitti. Counter Strike 2’de Nvidia Reflex teknolojisi GeForce GTX 900 serisi ve üzeri ekran kartlarında çalışacak. Nvidia’ya göre en büyük kazanım eski kartlar üzerinde yaşanacak. Bu sayede Counter-Strike 2'de sistem gecikmesini yüzde 35'e kadar azaltabilir ve böylece rakipten önce atış yapılabilir.

    Counter Strike 2’ye gecikmeyi azaltan teknoloji geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, gecikme iyileştirmelerini vurgulamak için yukarıdaki slaydı yayınladı. Bu slaytta ayrıca bir süredir her yönüyle sızdırılan GeForce RTX 4070’in de olduğunu görmekteyiz. Nvidia’nın belirttiği gibi eski kartlarda yaşanılan yüksek gecikme süresi Reflex ile oldukça fazla törpüleniyor. GTX 1060'ta gecikmenin 26 ms seviyesinden 17 ms’e düştüğü görünüyor ki bu ciddi bir değer. Bu arada Nvidia Reflex halihazırda Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege ve Valorant’ta da bulunuyor. İlginç bir şekilde PUBG’de bu destek bulunmuyor.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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