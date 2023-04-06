Counter Strike 2’ye Nvidia’nın gecikmeyi azaltan teknolojisi geliyor

Valve ve Nvidia, Counter-Strike: Global Offensive’e ücretsiz bir güncelleme olarak gelecek olan Counter-Strike 2'ye Reflex'i eklemek için bir iş birliğine gitti. Counter Strike 2’de Nvidia Reflex teknolojisi GeForce GTX 900 serisi ve üzeri ekran kartlarında çalışacak. Nvidia’ya göre en büyük kazanım eski kartlar üzerinde yaşanacak. Bu sayede Counter-Strike 2'de sistem gecikmesini yüzde 35'e kadar azaltabilir ve böylece rakipten önce atış yapılabilir.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı