Counter Strike 2’ye Nvidia’nın gecikmeyi azaltan teknolojisi geliyor

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın gecikmeyi azaltan Reflex teknolojisi Counter-Strike 2'ye geliyor. Reflex, farenizi tıklamanız ile ekranda eylemi görmeniz arasındaki süreyi azaltarak oyunların daha hızlı yanıt vermesini sağlamak için tasarlanmış bir teknoloji konumunda. Buradaki gecikmenin azaltılması rekabetçi nişancı oyunlarında oldukça önemli ve şimdi yakında bu özellik CS:GO’ya geliyor olacak.

Counter-Strike 2'ye Reflex desteği

Valve ve Nvidia, Counter-Strike: Global Offensive’e ücretsiz bir güncelleme olarak gelecek olan Counter-Strike 2'ye Reflex'i eklemek için bir iş birliğine gitti. Counter Strike 2’de Nvidia Reflex teknolojisi GeForce GTX 900 serisi ve üzeri ekran kartlarında çalışacak. Nvidia’ya göre en büyük kazanım eski kartlar üzerinde yaşanacak. Bu sayede Counter-Strike 2'de sistem gecikmesini yüzde 35'e kadar azaltabilir ve böylece rakipten önce atış yapılabilir.

Counter Strike 2 çıkmadan korsana yenik düştü 1 hf. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Nvidia, gecikme iyileştirmelerini vurgulamak için yukarıdaki slaydı yayınladı. Bu slaytta ayrıca bir süredir her yönüyle sızdırılan GeForce RTX 4070’in de olduğunu görmekteyiz. Nvidia’nın belirttiği gibi eski kartlarda yaşanılan yüksek gecikme süresi Reflex ile oldukça fazla törpüleniyor. GTX 1060'ta gecikmenin 26 ms seviyesinden 17 ms’e düştüğü görünüyor ki bu ciddi bir değer. Bu arada Nvidia Reflex halihazırda Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege ve Valorant’ta da bulunuyor. İlginç bir şekilde PUBG’de bu destek bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Counter Strike 2’ye gecikmeyi azaltan teknoloji geliyor