30 yıllık ortaklık sona eriyor: İşte FIFA serisinin yeni ismi

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Electronic Arts'ın yaptığı popüler futbol oyunu serisi FIFA'nın ismi değişiyor. Yeni ismi de geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

EA Sports FC

FIFA 93'ten bu yana tanıdığımız FIFA serisinin ismi 2023 yılından itibaren değişecek ve EA Sports FC olacak. Daha önce çıkan söylentilerde anlaşmanın yenilenmesi için istenen ücretin fazla olması ve artık EA'nin kendi markasıyla devam etmek istemesi sebep olarak gösterilmişti. 2023 yılında çıkacak EA Sports FC için daha detaylı bilgiler 2023 yaz aylarında gelecek.

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Bu yıl yeni bir FIFA oyunu daha göreceğiz. Şirketlerin anlaşması bu yıl sonlanıyor. Ancak bu yılki oyun için beklentiye girmek ne kadar doğru tartışmaya açık bir konu. Şirket her ne kadar bu değişimin bu yılki oyunu etkilemeyeceğini söylese de daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Bu yılki oyun yine sonbahar aylarında çıkış yapacak ve birkaç ay içerisinde duyuruyu göreceğiz.

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FIFA serisinin yeni ismi belli oldu