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    Anlık Bildirim

    30 yıllık ortaklık sona eriyor: İşte FIFA serisinin yeni ismi

    Geçtiğimiz yıl çıkan söylentilerin ardından sonunda popüler futbol oyunu serisi FIFA'nın yeni ismi belli oldu. 2023 yılından itibaren Electronic Arts'ın oyun serisini EA Sports FC olarak göreceğiz.
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    FIFA serisinin yeni ismi belli oldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Electronic Arts'ın yaptığı popüler futbol oyunu serisi FIFA'nın ismi değişiyor. Yeni ismi de geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    EA Sports FC

    FIFA 93'ten bu yana tanıdığımız FIFA serisinin ismi 2023 yılından itibaren değişecek ve EA Sports FC olacak. Daha önce çıkan söylentilerde anlaşmanın yenilenmesi için istenen ücretin fazla olması ve artık EA'nin kendi markasıyla devam etmek istemesi sebep olarak gösterilmişti. 2023 yılında çıkacak EA Sports FC için daha detaylı bilgiler 2023 yaz aylarında gelecek.

    Bu yıl yeni bir FIFA oyunu daha göreceğiz. Şirketlerin anlaşması bu yıl sonlanıyor. Ancak bu yılki oyun için beklentiye girmek ne kadar doğru tartışmaya açık bir konu. Şirket her ne kadar bu değişimin bu yılki oyunu etkilemeyeceğini söylese de daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Bu yılki oyun yine sonbahar aylarında çıkış yapacak ve birkaç ay içerisinde duyuruyu göreceğiz.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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