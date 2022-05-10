PS5 ve PS4'ün güncel satış miktarı açıklandı: PS5 20 milyona yaklaştı

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Sony geçtiğimiz saatlerde 31 Mart 2022'de biten mali yıla ilişkin istatistiklerini paylaştı ve konsolların satış miktarları açıklandı.

PS5 20 Milyona Yaklaştı

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamalara göre PlayStation 5, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 19.3 milyon adet satmış durumda. PlayStation 4 ise 117.2 milyon satmış durumda. Son üç aylık dönemde PlayStation 5 2 milyon, PlayStation 4 ise 100.000 adet satmış durumda. PlayStation 5 satışları bir önceki döneme göre 1.3 milyon, PlayStation 4 satışları ise 900.000 adet düşmüş durumda.

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Güncel PlayStation Plus abonesi ise 47.6 milyon olarak açıklandı. Bu da bir önceki döneme göre 200.000'lik bir düşüş anlamına geliyor. 2021 mali yılında 70.5 milyon adet oyun satıldı. Bunun 14.5 milyonu birinci parti oyunlardan oluşuyor.

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