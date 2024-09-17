FIFA severlere müjde: EA Play, PlayStation'a özel 39 TL oldu

EA Play, ilk aya özel 39 TL
EA Play, hizmette benzeri görülmemiş bir indirimle 10. yıl dönümünü kutluyor. Normalde ayda 5,99 dolara gelen EA Play, PS Store'da kısa süreliğine yalnızca 0,99 dolara yani 39,99 TL'ye düştü. Ancak bu fırsatın, geri dönen veya yeni üyeler için geçerli olduğunu belirtelim. Yani hâlihazırdaki aboneler yararlanamıyor. İlk aydan sonra ise standart abonelik ücreti ödemeye devam edebilirsiniz.
Öte yandan EA Play'in aylık ücreti ise 219.99 TL. Fakat yeni yapılan kampanya sayesinde aylık abonelik ücreti ilk ay için 39 TL seviyesine indirilmiş durumda. Ayrıca buradan ulaşabileceğiniz kampanya, 26 Eylül 2024 TSİ 20.00 tarihine kadar geçerli olacak.
|EA Play
|İndirimli Fiyatı
|Normal Fiyatı
|1 Aylık
|39.99 TL
|219.99 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...