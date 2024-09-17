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    Anlık Bildirim

    FIFA severlere müjde: EA Play, PlayStation'a özel 39 TL oldu

    Electronic Arst'ın abonelik hizmeti EA Play, şirketin 10.yılına özel büyük bir indirime girdi. EA Play Steam ile birlikte servisteki tüm oyunları oynayabilmek mümkün.
    FIFA severlere müjde: EA Play, PlayStation'a özel 39 TL oldu Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts, on yıl önce tanıttığı abonelik temelli oyun servisi EA Play için sürpriz bir indirim sunuyor. Xbox Game Pass ve Ps Plus tarzı bir servis olan EA Play, Playstation 5 ve 4'e özel kısa süreliğine aylık 39 TL fiyatla sunuluyor. 

    EA Play, ilk aya özel 39 TL

    EA Play, hizmette benzeri görülmemiş bir indirimle 10. yıl dönümünü kutluyor. Normalde ayda 5,99 dolara gelen EA Play, PS Store'da kısa süreliğine yalnızca 0,99 dolara yani 39,99 TL'ye düştü. Ancak bu fırsatın, geri dönen veya yeni üyeler için geçerli olduğunu belirtelim. Yani hâlihazırdaki aboneler yararlanamıyor. İlk aydan sonra ise standart abonelik ücreti ödemeye devam edebilirsiniz. 

    Öte yandan EA Play'in aylık ücreti ise 219.99 TL. Fakat yeni yapılan kampanya sayesinde aylık abonelik ücreti ilk ay için 39 TL seviyesine indirilmiş durumda. Ayrıca buradan ulaşabileceğiniz kampanya, 26 Eylül 2024 TSİ 20.00 tarihine kadar geçerli olacak.

    FIFA severlere müjde: EA Play, PlayStation'a özel 39 TL oldu Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da belirttiğimiz gibi EA Play, Tıpkı Game Pass veya PS Plus abonelikleri gibi aylık ücret karşılğında Electronic Arts oyunları içeren bir kütüphane sunuyor. Üyeliğiniz devam ettikçe de eklenen tüm oyunları deneyimleyebiliyorsunuz. EA Play’de Dead Space, Star Wars oyunları, Battlefield, Need for Speed ve FC 24'e kadar yüzlerce oyun mevcut. 

    EA Play indirim
    EA Play İndirimli Fiyatı Normal Fiyatı
    1 Aylık 39.99 TL 219.99 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 22 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 22 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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