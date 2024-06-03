Instagram'a geçilemeyen reklamlar geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram yakın zamanda “Ad Break” adlı yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu atlanamayan reklamlar, kullanıcının tarama deneyimini kesintiye uğratarak, akışlarında gezinmeye devam edebilmeleri için bir reklamı en az 3-5 saniye görüntülemelerini gerektirir.

Instagram, kısıtlama özelliğinin kapsamını genişletti 3 gün önce eklendi

3 - 5 saniye süren reklamlar geçilemeyecek!

Sosyal ağ platformlarında çok sayıda kullanıcı, Instagram’ın akışa atlanamayan reklamlar getirecek “Reklam Arası” özelliğini test ettiğini söylüyor. Geçilemeyen reklamlar 3 - 5 saniye arası sürecek.

Akışlarında reklamları görmeye başlayan kullanıcıların paylaştığı ekran görüntüsüne göre, reklamlar fotoğraflar veya hikayelere bakarken çıkacak ve Instagram’ı kullanmaya devam edebilmenin tek yolu reklamları izlemek olacak.

Instagram, insanların yeni reklam formatına nasıl tepki verdiğini anlamak için şu anda az sayıda kullanıcıyla testi sürdürüyor. Reklam Arası özelliğine ilişkin resmî bir açıklama gelmediğini, geçilemeyen reklamların tüm hesaplara ne zaman uygulanacağı belli değil.

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