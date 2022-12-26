Final Fantasy 16 için sevindiren haber: PS5'in tam gücünü kullanacak

Tam Boyutta Gör Yakın tarihli bir Final Fantasy 16 canlı yayınında Naoki Yoshida, Final Fantasy XVI'nın gelişimi, PS5'te nasıl görüneceği ve oynanacağı hakkında bazı ilginç detaylar paylaştı. Final Fantasy 14'ün arkasındaki kilit isim, yaklaşan yeni yapımın PS5'in tam gücünden faydalanacağını düşünüyor.

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Yaptığı açıklamada Naoki Yoshida, FF16'nın temelde PlayStation 5'in performansının tam bir kanıtı olacağını söyledi. Ayrıca son Final Fantasy XVI Revenge fragmanının da gerçek zamanlı olarak işlendiğini ifade eden yetkili isim, "Bu, gerçek zamanlı işleme. Yükleme yok! Bu, PS5'in gücüne bak dedirtecek bir oyun haline geldi'' sözlerini dile getirdi.

Final Fantasy XVI, 23 Haziran 2022 tarihinde PlayStation 5 kullanıcıları ile buluşacak. 6 ay boyunca Playstation 5'e özel olacak yapımın, daha sonrasında DirectStorage teknolojisi ile PC platformuna çıkış yapması bekleniyor. Ancak FF16'nın PC'ye gelmesi biraz zaman alabilir.

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Ayrıca Sony ile Square Enix arasında önceden var olan bir anlaşma nedeniyle, merakla beklenen yapımın Xbox platformlarına gelmeyeceğine inanılıyor.

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