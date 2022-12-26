Final Fantasy 16 için sevindiren haber: PS5'in tam gücünü kullanacak

Final Fantasy XIV grafikleri ile şaşırtacak
Yaptığı açıklamada Naoki Yoshida, FF16'nın temelde PlayStation 5'in performansının tam bir kanıtı olacağını söyledi. Ayrıca son Final Fantasy XVI Revenge fragmanının da gerçek zamanlı olarak işlendiğini ifade eden yetkili isim, "Bu, gerçek zamanlı işleme. Yükleme yok! Bu, PS5'in gücüne bak dedirtecek bir oyun haline geldi'' sözlerini dile getirdi.
Final Fantasy XVI, 23 Haziran 2022 tarihinde PlayStation 5 kullanıcıları ile buluşacak. 6 ay boyunca Playstation 5'e özel olacak yapımın, daha sonrasında DirectStorage teknolojisi ile PC platformuna çıkış yapması bekleniyor. Ancak FF16'nın PC'ye gelmesi biraz zaman alabilir.
Ayrıca Sony ile Square Enix arasında önceden var olan bir anlaşma nedeniyle, merakla beklenen yapımın Xbox platformlarına gelmeyeceğine inanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d