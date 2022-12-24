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    Anlık Bildirim

    Microsoft onayladı: PC ve Xbox'a özel üç Bethesda oyunu geliyor

    Microsoft'un devam eden Activision Blizzard anlaşmasında Bathesda'nın üzerinde çalıştığı oyunlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. PC ve Xbox'a özel üç Bethesda oyunu geliyor
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    Microsoft onayladı: PC ve Xbox'a özel üç Bethesda oyunu geliyor Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık iki yıl önce oyun dünyasında büyük bir yatırıma imza atan Microsoft, Bethesda’nın çatı şirketi ZeniMax Media’yı 7.5 milyar dolara satın almıştı. Bu yatırımdan kısa bir süre sonra gözünü Activision Blizzard'a çeviren yazılım devi, kullanıcıları yeni oyunlar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bugün, devam eden Activision Blizzard anlaşmasında Bethesda'dan gelecek özel yapımlar hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı.

    PC ve Xbox'a özel üç Bethesda oyunu geliyor

    Günümüzde Bathesda’nın Xbox ve PC’ye özel olacak aksiyon rol yapma oyunu Starfield üzerinde çalıştığını biliyoruz. Buna ek olarak stüdyo merakla beklenen The Elder Scrolls VI için de hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi de Microsoft avukatları, Bethesda'nın Xbox özel serisini üçe çıkaracak özel bir oyun daha planladığını açıkladı.

    Ne yazık ki, özel serideki üçüncü oyun hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Fallout 5'in gelecekte piyasaya sürüleceğine dair birçok söylenti bulunuyor ancak sevilen yapımın bir nevi ara verdiğini düşünürsek muhtemelen daha farklı bir yapım ile karşılacağız. Ayrıca hatırlamak gerekirse Bethesda ve MachineGames, geçtiğimiz yıl yeni bir Indiana Jones oyunu için Lucasfilm Games ile anlaşmıştı. Bu oyunun yapım aşamasında olduğu bildirilirken, Xbox'a özel olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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