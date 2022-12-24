Microsoft onayladı: PC ve Xbox'a özel üç Bethesda oyunu geliyor

PC ve Xbox'a özel üç Bethesda oyunu geliyor
Günümüzde Bathesda’nın Xbox ve PC’ye özel olacak aksiyon rol yapma oyunu Starfield üzerinde çalıştığını biliyoruz. Buna ek olarak stüdyo merakla beklenen The Elder Scrolls VI için de hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi de Microsoft avukatları, Bethesda'nın Xbox özel serisini üçe çıkaracak özel bir oyun daha planladığını açıkladı.
Ne yazık ki, özel serideki üçüncü oyun hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Fallout 5'in gelecekte piyasaya sürüleceğine dair birçok söylenti bulunuyor ancak sevilen yapımın bir nevi ara verdiğini düşünürsek muhtemelen daha farklı bir yapım ile karşılacağız. Ayrıca hatırlamak gerekirse Bethesda ve MachineGames, geçtiğimiz yıl yeni bir Indiana Jones oyunu için Lucasfilm Games ile anlaşmıştı. Bu oyunun yapım aşamasında olduğu bildirilirken, Xbox'a özel olup olmayacağı henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d