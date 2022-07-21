Final Fantasy VII’nin NFT koleksiyonu geldi

Oyun şirketi Square Enix, Final Fantasy VII için bir NFT projesi başlattı. Enjin ortaklığıyla başlatılan koleksiyonda tüketiciler, bir figürün NFT versiyonunu alabilecek. Bir hatıra aksiyon figürü satın alabilecek olan tüketiciler, bunu kullanabilmek için özel bir koda erişecek.
NFT’lerin hızla oyun dünyasında yer aldığını söyleyebiliriz. Ancak diğer yandan bunu reddedenler de var. Örneğin Minecraft’ın arkasındaki isim Mojang. Mojang, NFT’lere izin verilmeyeceğini ve bu konuda kısıtlamalar yapılabileceğini açıkladı. Ayrıca, STALKER oyununda imzası olan GSC Game World de oyunlarına NFT’leri dahil etme fikrine sıcak baksa da topluluktan bu konuyla ilgili eleştiriler aldığını açıkladı ve geri adım attı.
Bunlara rağmen daha önceki açıklamalardan biliyoruz ki Square Enix, 2022 yılı içinde blokzincir yeniliklerine daha fazla kaynak ayırmak için kolları sıvamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş