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    LG, NFT için ticari marka başvurusu yaptı

    LG, yeni TV yazılımında NFT desteği sunmak için kolları sıvadı. Koreli şirket, ticari marka başvurusu yaptı.                                                       
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    LG, NFT için ticari marka başvurusu yaptı
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    Teknoloji devi LG, birçok şirket gibi NFT dünyasında varlık göstermek istiyor. Metaverse ve NFT konusunda adım atan rakiplerinden geri kalmak istemeyen Güney Kore merkezli LG, NFT için ticari marka başvurusu yaptı. 

    LG TV'lere NFT desteği geliyor

    Şirketlerin yaptığı ticari marka başvurularını yakından takip eden lisanslı ticari marka avukatı Michael Kondoudis Twitter hesabı üzerinden LG ile ilgili bir paylaşım yaptı. Kondoudis, LG’nin yeni TV yazılımında NFT desteği sunmak için yeni bir ticari marka başvurusunda bulunduğunu söyledi. Tweete göre başvuru 14 Temmuz günü yapıldı. 

    Atılan tweette şu sözlere yer veriliyor:

    “ LG, LG ART LAB platformunda şunları sunmak için ticari marka başvurusunda bulundu:

    NFT ticareti için TV yazılımı
    NFT ve kripto işlemleri için yazılım
    Dijital tokenler için aracılık hizmeti
    Varlık yönetimi”

    Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi‘ne (USPTO) yapılan başvuruya göre LG, metaverse’te elektronik para alışverişi için e-cüzdan ödeme hizmetleri ve yazılım sağlamayı da planlıyor.

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    donanimhabercom Instagram

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    billy brown 8 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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