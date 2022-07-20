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Teknoloji devi LG, birçok şirket gibi NFT dünyasında varlık göstermek istiyor. Metaverse ve NFT konusunda adım atan rakiplerinden geri kalmak istemeyen Güney Kore merkezli LG, NFT için ticari marka başvurusu yaptı.

LG TV'lere NFT desteği geliyor

Şirketlerin yaptığı ticari marka başvurularını yakından takip eden lisanslı ticari marka avukatı Michael Kondoudis Twitter hesabı üzerinden LG ile ilgili bir paylaşım yaptı. Kondoudis, LG’nin yeni TV yazılımında NFT desteği sunmak için yeni bir ticari marka başvurusunda bulunduğunu söyledi. Tweete göre başvuru 14 Temmuz günü yapıldı.

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Atılan tweette şu sözlere yer veriliyor:

“ LG, LG ART LAB platformunda şunları sunmak için ticari marka başvurusunda bulundu:

NFT ticareti için TV yazılımı

NFT ve kripto işlemleri için yazılım

Dijital tokenler için aracılık hizmeti

Varlık yönetimi”

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi‘ne (USPTO) yapılan başvuruya göre LG, metaverse’te elektronik para alışverişi için e-cüzdan ödeme hizmetleri ve yazılım sağlamayı da planlıyor.

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LG, NFT için ticari marka başvurusu yaptı