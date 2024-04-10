Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Finlandiya, dünyanın en büyük sezonluk ısı depolama tesisini inşa edecek

    Finlandiyalı enerji şirketi Vantaa Energy, dünyanın en büyük mevsimsel ısı depolama sistemini inşa etmeyi planlıyor. 90 GWh kapasiteli tesis, Vantaa şehrinin ısı ihtiyacını karşılayacak.
    Finlandiya, dünyanın en büyük ısı depolama tesisini inşa edecek Tam Boyutta Gör
    Finlandiyalı enerji şirketi Vantaa Energy,dünyanın en büyük mevsimsel ısı depolama sistemini inşa etmeyi planlıyor. Büyüklüğü 1 milyon metreküpten fazla olan yer altı ısı depolama sistemi, Vantaa şehrin yıllık ısıtma talebine yetecek kapasiteye sahip olacak.

    300 metre uzunluğunda üç mağara kazılacak

    Helsinki yakınlarındaki Vantaa'da inşa edilecek 90 GWh kapasiteli tesis için, yaklaşık 20 metre genişliğinde, 300 metre uzunluğunda ve 40 metre yüksekliğinde toplam üç mağara kazılacak. Mağaraların tabanı yer seviyesinin 100 metre altında olacak.

    Varanto Mevsimsel Termal Enerji Depolama sistemiyle ısı, yer altı mağaralarında depolanacak ve ihtiyaç duyulduğunda bölgesel ısıtma sistemi aracılığıyla binalara dağıtılarak ısıtılması sağlanacak.

    Proses tesisleri dahil toplam hacmi 1.1 milyon metreküp olan yer altı mağaraları sıcak su ile doldurulacak. Daha sonra bu hacim basınçlandırılarak suyun kaynamadan 140 derece sıcaklığa kadar çıkarılması sağlanacak.

    İlk olarak 2021 yılında projelendirilmeye başlanan tesisin, bu yaz temelinin atılması ve 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. 200 milyon euro maliyete sahip olacak olan proje, Finlandiya Ekonomik İşler ve Çalışma Bakanlığı'ndan 19 milyon yatırım hibesi almış durumda.

    Vantaa Energy CEO'su Jukka Toivonen proje hakkında, “Dünya büyük bir enerji dönüşümünden geçiyor. Rüzgar ve güneş enerjisi, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte hayati teknolojiler haline geldi. Enerji geçişinde şu ana kadarki en büyük zorluk, bu kesintili enerji türlerinin daha sonra kullanılmak üzere depolanamamasıydı. Batarya ve akü gibi küçük ölçekli depolama çözümleri ne yazık ki yeterli değil; büyük, endüstriyel ölçekte depolama çözümlerine ihtiyaç var. Varanto bunun mükemmel bir örneği ve biz de dünyanın geri kalanına örnek olmaktan mutluluk duyuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

    Hibrit sistem ile ısı ve elektrik temin edilebilecek

    Vantaa Energy, proje için Varanto ile birlikte 60 MW'lık iki adet elektrikli kazan inşa edecak. Bu kazanlar, elektriğin bol ve ucuz olduğu dönemlerde yenilenebilir elektrikten ısı üretmek için kullanılacak. Yine Varanto'nun geliştridiği akıllı kontrol sistemiyle, elektrik üretimi, atık ısı ve bölgesel ısıtma sistemleri kombine edilerek hibrit bir sistem oluşturulacak. O anda hangi kaynağın avantajlı ve verimli olduğuna karar verilerek ısı ve elektrik üretimi arasında geçiş yapılacak.

    Bölgesel ısıtma, Finlandiya'daki binalar ve evler için açık ara en popüler ısıtma şekli. Vantaa şehrinde 600 km'den fazla yer altı bölgesel ısıtma ağı bulunuyor ve şehirdekilerin yaklaşık %90'ı bölgesel ısıtma sistemiyle ısıtılan evlerde yaşıyor.

    Nüfusa oranlandığında Finlandiya, İskandinav ülkelerindeki en büyük bölgesel ısıtma üreticisi ülke konumunda. Finlandiya'da 2023 yılında toplam 37,3 TWh bölgesel ısı üretildi. Bunun %53'ü yenilenebilir ısı kaynaklarından, %14'ü ise atık ısıdan elde edildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rotary kulübü"nün gerçek yüzü fok balıkları çok yalnız esprisi call of duty modern warfare remastered türkçe yama regülatör sıcak su bağlantısı nasıl olmalı sürekli iddaa tutturan adam

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız