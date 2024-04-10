Finlandiya, dünyanın en büyük sezonluk ısı depolama tesisini inşa edecek

Tam Boyutta Gör Finlandiyalı enerji şirketi Vantaa Energy,dünyanın en büyük mevsimsel ısı depolama sistemini inşa etmeyi planlıyor. Büyüklüğü 1 milyon metreküpten fazla olan yer altı ısı depolama sistemi, Vantaa şehrin yıllık ısıtma talebine yetecek kapasiteye sahip olacak.

300 metre uzunluğunda üç mağara kazılacak

Helsinki yakınlarındaki Vantaa'da inşa edilecek 90 GWh kapasiteli tesis için, yaklaşık 20 metre genişliğinde, 300 metre uzunluğunda ve 40 metre yüksekliğinde toplam üç mağara kazılacak. Mağaraların tabanı yer seviyesinin 100 metre altında olacak.

Varanto Mevsimsel Termal Enerji Depolama sistemiyle ısı, yer altı mağaralarında depolanacak ve ihtiyaç duyulduğunda bölgesel ısıtma sistemi aracılığıyla binalara dağıtılarak ısıtılması sağlanacak.

Proses tesisleri dahil toplam hacmi 1.1 milyon metreküp olan yer altı mağaraları sıcak su ile doldurulacak. Daha sonra bu hacim basınçlandırılarak suyun kaynamadan 140 derece sıcaklığa kadar çıkarılması sağlanacak.

İlk olarak 2021 yılında projelendirilmeye başlanan tesisin, bu yaz temelinin atılması ve 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. 200 milyon euro maliyete sahip olacak olan proje, Finlandiya Ekonomik İşler ve Çalışma Bakanlığı'ndan 19 milyon yatırım hibesi almış durumda.

Vantaa Energy CEO'su Jukka Toivonen proje hakkında, “Dünya büyük bir enerji dönüşümünden geçiyor. Rüzgar ve güneş enerjisi, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte hayati teknolojiler haline geldi. Enerji geçişinde şu ana kadarki en büyük zorluk, bu kesintili enerji türlerinin daha sonra kullanılmak üzere depolanamamasıydı. Batarya ve akü gibi küçük ölçekli depolama çözümleri ne yazık ki yeterli değil; büyük, endüstriyel ölçekte depolama çözümlerine ihtiyaç var. Varanto bunun mükemmel bir örneği ve biz de dünyanın geri kalanına örnek olmaktan mutluluk duyuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

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Hibrit sistem ile ısı ve elektrik temin edilebilecek

Vantaa Energy, proje için Varanto ile birlikte 60 MW'lık iki adet elektrikli kazan inşa edecak. Bu kazanlar, elektriğin bol ve ucuz olduğu dönemlerde yenilenebilir elektrikten ısı üretmek için kullanılacak. Yine Varanto'nun geliştridiği akıllı kontrol sistemiyle, elektrik üretimi, atık ısı ve bölgesel ısıtma sistemleri kombine edilerek hibrit bir sistem oluşturulacak. O anda hangi kaynağın avantajlı ve verimli olduğuna karar verilerek ısı ve elektrik üretimi arasında geçiş yapılacak.

Bölgesel ısıtma, Finlandiya'daki binalar ve evler için açık ara en popüler ısıtma şekli. Vantaa şehrinde 600 km'den fazla yer altı bölgesel ısıtma ağı bulunuyor ve şehirdekilerin yaklaşık %90'ı bölgesel ısıtma sistemiyle ısıtılan evlerde yaşıyor.

Nüfusa oranlandığında Finlandiya, İskandinav ülkelerindeki en büyük bölgesel ısıtma üreticisi ülke konumunda. Finlandiya'da 2023 yılında toplam 37,3 TWh bölgesel ısı üretildi. Bunun %53'ü yenilenebilir ısı kaynaklarından, %14'ü ise atık ısıdan elde edildi.

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