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    Anlık Bildirim

    Firefox, RTX Video Super Resolution desteği kazandı

    Mozilla Firefox sessizce RTX Video Super Resolution desteği kazandı. Peki yapay zeka destekli ölçeklendirme teknolojisi neler sunuyor? İşte VSR'yi etkinleştirmek için yapmanız gerekenler.
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    Firefox, RTX Video Super Resolution desteği kazandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia tarafından geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan RTX Video Super Resolution, Google Chrome'un ardından sessizce Mozilla Forefox'a eklendi. Peki yeni özellik neler sunuyor? İşte detaylar

    Firefox, sessizce VSR desteği kazandı

    Bilmeyenler için RTX Video Super Resolution, 360p ve 1440p arasındaki video çözünürlüklerine ve 144Hz yenileme hızına kadar destek sunuyor. Bu aşamada Nvidia Tensor çekirdeklerinden faydalanan teknoloji, eski ve bulanık videoların görüntü kalitesinde gözle görülür artış sağlıyor. Bu özelliğin henüz Mozilla tarafından tanıtılmadığını belirtelim. Bu nedenle özelliği aktif etmek için izlemeniz gereken yol şu şekilde;

    1. Mozilla Firefox tarayıcınızı açın ve "Ayarlar"a gidin. Arama çubuğuna "about:config" yazın.
    2. "Tercihler" sekmesinde " gfx.webrender.super- Resolution.nvidia "yı arayın ve "True" olarak ayarlayın

    Günümüzde Netflix, Prime Video ve YouTube gibi içerik platformları söz konusu olduğunda, VSR büyük bir gelişmeyi temsil ediyor diyebiliriz. Ancak yaygın hale geldiğini görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor. VSR şu an için Chromium tabanlı tarayıcılar ile sınırlı olsa da, kısa süre önce VLC Player'a eklendi.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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