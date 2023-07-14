Tam Boyutta Gör Nvidia tarafından geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan RTX Video Super Resolution, Google Chrome'un ardından sessizce Mozilla Forefox'a eklendi. Peki yeni özellik neler sunuyor? İşte detaylar

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Bilmeyenler için RTX Video Super Resolution, 360p ve 1440p arasındaki video çözünürlüklerine ve 144Hz yenileme hızına kadar destek sunuyor. Bu aşamada Nvidia Tensor çekirdeklerinden faydalanan teknoloji, eski ve bulanık videoların görüntü kalitesinde gözle görülür artış sağlıyor. Bu özelliğin henüz Mozilla tarafından tanıtılmadığını belirtelim. Bu nedenle özelliği aktif etmek için izlemeniz gereken yol şu şekilde;

Mozilla Firefox tarayıcınızı açın ve "Ayarlar"a gidin. Arama çubuğuna "about:config" yazın. "Tercihler" sekmesinde " gfx.webrender.super- Resolution.nvidia "yı arayın ve "True" olarak ayarlayın

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Günümüzde Netflix, Prime Video ve YouTube gibi içerik platformları söz konusu olduğunda, VSR büyük bir gelişmeyi temsil ediyor diyebiliriz. Ancak yaygın hale geldiğini görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor. VSR şu an için Chromium tabanlı tarayıcılar ile sınırlı olsa da, kısa süre önce VLC Player'a eklendi.

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Firefox, RTX Video Super Resolution desteği kazandı