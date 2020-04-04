Firefox'u geçen Microsoft Edge en popüler ikinci tarayıcı

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Araştırma şirketi Netmarketshare, internet tarayıcılarının pazar paylarını gösteren Mart 2020 istatistiklerini yayınladı.

Paylaşılan veriler geçen ay Microsoft Edge'in dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde Google Chrome'un ardından ikinci sırayı kaptığını gösteriyor.

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Şirket Microsoft Edge'in popülerlik kazanmaya devam ettiğini ve artık “diğer tarayıcıları yüklemek için kullanılan tarayıcı” olarak kabul edilemeyeceğini belirtiyor.

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Firefox üçüncülüğe geriledi

Tarayıcı segmentinde uzun zamandır Chrome açık ara farkla lider konumda. Google’ın web tarayıcısı Mart ayı sonu itibarıyla pazarın %68.50'sini elinde bulunduruyor.

İkinci sırada yer alan Microsoft Edge ise cihazların %7.59'unda kullanılıyor. Daha önce ikinci olan Mozilla Firefox ise %7.19 pazar payıyla üçüncü sıraya geriledi.

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