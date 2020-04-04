Firefox'u geçen Microsoft Edge en popüler ikinci tarayıcı

Araştırma şirketi Netmarketshare, internet tarayıcılarının pazar paylarını gösteren Mart 2020 istatistiklerini yayınladı.
Paylaşılan veriler geçen ay Microsoft Edge'in dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde Google Chrome'un ardından ikinci sırayı kaptığını gösteriyor.İlginizi Çekebilir Google Chrome rakiplerini ezip geçti
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Şirket Microsoft Edge'in popülerlik kazanmaya devam ettiğini ve artık “diğer tarayıcıları yüklemek için kullanılan tarayıcı” olarak kabul edilemeyeceğini belirtiyor.
Firefox üçüncülüğe geriledi
Tarayıcı segmentinde uzun zamandır Chrome açık ara farkla lider konumda. Google’ın web tarayıcısı Mart ayı sonu itibarıyla pazarın %68.50'sini elinde bulunduruyor.
İkinci sırada yer alan Microsoft Edge ise cihazların %7.59'unda kullanılıyor. Daha önce ikinci olan Mozilla Firefox ise %7.19 pazar payıyla üçüncü sıraya geriledi.
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Bu haberden etkilenip indirip kurdum, tarayıcı açılmıyor, beyaz ekran geliyor sadece.
Kaldırmaya çalışıyorum kalkmıyor da, işlemciye yükleniyor fanlar deli gibi çalışıyor kilitlenip kalıyor.
Nereden okuduysam bu haberi :(
Vivaldi zevkli bir tarayıcı ama html5 performansı pek iyi değil.
Yandex'in html5 performansı ise Chrome'dan daha iyi.
Chrome'la ilgili çökmeden bahseden de kusuru başka bir yerde arasın. Chrome'un neden bu kadar yaygın olduğunu javascript ile uğraşan bir tanıdığınız varsa ona sorun.
Opera da butik bir tarayıcı fakat hazır gelen ve reklamı yapılan özellikleri vasat performansta.
Edge'in önü açık. Daha iyi yerlere gelecek.
Firefox saygıyı hakeden bir tarayıcı. Kendine ait belli bir altyapısı var ama mobil platformdaki farklılığı(diğer tarayıcılara göre) PC'ye oranla daha bariz.(mobilde kıyasladığım tarayıcılar sadece görece popüler olanlar)
slimjet.com/...
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