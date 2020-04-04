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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Firefox'u geçen Microsoft Edge en popüler ikinci tarayıcı

    Microsoft'un internet tarayıcısı kullanım oranını artırmaya devam ediyor. Microsoft Edge geçen ayı en popüler ikinci internet tarayıcısı olarak tamamladı.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Tarayıcılar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Firefox'u geçen Microsoft Edge en popüler ikinci tarayıcı
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    Araştırma şirketi Netmarketshare, internet tarayıcılarının pazar paylarını gösteren Mart 2020 istatistiklerini yayınladı.

    Paylaşılan veriler geçen ay Microsoft Edge'in dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde Google Chrome'un ardından ikinci sırayı kaptığını gösteriyor.

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    Şirket Microsoft Edge'in popülerlik kazanmaya devam ettiğini ve artık “diğer tarayıcıları yüklemek için kullanılan tarayıcı” olarak kabul edilemeyeceğini belirtiyor.

    Firefox'u geçen Microsoft Edge en popüler ikinci tarayıcı
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    Firefox üçüncülüğe geriledi

    Tarayıcı segmentinde uzun zamandır Chrome açık ara farkla lider konumda. Google’ın web tarayıcısı Mart ayı sonu itibarıyla pazarın %68.50'sini elinde bulunduruyor.

    İkinci sırada yer alan Microsoft Edge ise cihazların %7.59'unda kullanılıyor. Daha önce ikinci olan Mozilla Firefox ise %7.19 pazar payıyla üçüncü sıraya geriledi.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    symbiat (symbiat karalama) 4 gün en beğenilen
    inatla firefox kullaniyorum umarim projeyi sonlandirmak zorunda kalmazlar....
    2 Yanıt Yanıtla +55
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 4 gün symbiat
    Firefox ve Edge'yi duruma göre dönüşümlü olarak kullanıyorum. Chrome'u bilgisayarıma kurmam kurana da saygı duymam.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 2 gün symbiat
    Firefox durdurulmaz... ie gibi olmaz kullanıcısı sayısına bak...
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    Eeltorm 4 gün
    Opera gerçekten kıymeti bilinmeyen bir tarayıcı.
    1 Yanıt Yanıtla +46
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    Mütercim Bey (Faruk Özcan) 2 gün Eeltorm
    Dünya'da %1.14'lük kesim içindeyiz
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    Dr.Danger 4 gün
    Google chrome varken gerisi yalan ne yüklersem yükleyim dönüp dolaşıp gene chrome.
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    Yorumlar (74) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu
    2014ten beri kullandıgım tek tarayıcı
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    -Blue- 1 gün yeni yorumcu
    Firefox eskiden kullanırdım iyiydi
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    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    arama motorları 2ye ayrılır bir Firefox . 2 Diğerleri
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    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    firefox
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    orientem (Orientus Prime) 1 gün
    Tarayıcılar ikiye ayrılır 1)Firefox 2)Chromium tabanlı diğerleri.
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    Ray Kurzweil 1 gün
    Chrome kullanmamaya çalışıyorum. Firefox ve Edge'i dönüşümlü kullanıyorum. Edge'in sayfaları açma hızı Firefox ve Chrome'dan daha iyi.
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    evlbleef 2 gün yeni yorumcu
    Windows 7 ile uyumluluk sorunu mu var acaba?
    Bu haberden etkilenip indirip kurdum, tarayıcı açılmıyor, beyaz ekran geliyor sadece.
    Kaldırmaya çalışıyorum kalkmıyor da, işlemciye yükleniyor fanlar deli gibi çalışıyor kilitlenip kalıyor.
    Nereden okuduysam bu haberi :(
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 2 gün
    iddiayı atanın ms reklam şirketi olması düşündürücü... bence palavra... zaten kurulu geliyor hatta güncelleme ile kendi kendine ekleniyor kim niye kullansın onu...
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    x X x (Wai Baera ) 2 gün
    İnatla IE devam. İndirilen dosyayı kaydetmeden çalıştırmaya izin veren kaç tarayıcı kaldı?

    Vivaldi zevkli bir tarayıcı ama html5 performansı pek iyi değil.

    Yandex'in html5 performansı ise Chrome'dan daha iyi.

    Chrome'la ilgili çökmeden bahseden de kusuru başka bir yerde arasın. Chrome'un neden bu kadar yaygın olduğunu javascript ile uğraşan bir tanıdığınız varsa ona sorun.

    Opera da butik bir tarayıcı fakat hazır gelen ve reklamı yapılan özellikleri vasat performansta.

    Edge'in önü açık. Daha iyi yerlere gelecek.

    Firefox saygıyı hakeden bir tarayıcı. Kendine ait belli bir altyapısı var ama mobil platformdaki farklılığı(diğer tarayıcılara göre) PC'ye oranla daha bariz.(mobilde kıyasladığım tarayıcılar sadece görece popüler olanlar)
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    Virtual Reality 2 gün
    Chrome ve Firefox tarayıcı RAM katili. Bu iki tarayıcı kadar RAM sömürenini görmedim. 8 GB altında RAM'iniz varsa asla tavsiye etmem. RAM dostu olan Slimjet tarayıcı çok daha iyi.
    slimjet.com/...
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5200 kez okundu.
    70 kişi, toplam 74 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft edge, tarayıcı ve
    3 etiket daha chrome netmarketshare Yazılım
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