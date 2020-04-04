Huawei nova 7 ailesinin üç yeni üyesi 23 Nisan'da tanıtılabilir

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Çinli mobil teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz Şubat ayında kendi segmentinde iddialı özelliklere sahip olan nova 7i'yi duyurmuştu. Şimdilerde ise nova 7 ailesini genişletmeye, üç yeni model daha eklemeye hazırlanıyor.

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Çin kaynaklı yeni bir söylentiye göre, şirket bahsi geçen üç yeni üyeyi, yani nova 7, nova 7 SE ve nova 7 Pro'yu 23 Nisan'da tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazların resmi tanıtımlarından beş gün kadar sonra, yani 28 Nisan'da da satışa sunulacakları iddia ediliyor.

Cihazlara dair şu an için bildiklerimiz, öğrendiklerimiz şu şekilde; nova 7 SE, nova 7 ve nova 7 Pro modellerinde sırasıyla Kirin 820, Kirin 985 ve Kirin 990 5G yonga setlerine yer veriliyor. Önemli bir detay olarak modellerden üçü de 5G bağlantı desteği ile geliyor.

Fiyat kısmına da gelecek olursak serinin en gelişmiş modeli Nova 7 Pro'nun, yaklaşık 493 dolarlık fiyat etiketi ile serinin en pahalı üyesi olacağı dile getiriliyor.

Diğer iki cihazın fiyat etiketlerine dair henüz herhangi bir bilgi yok ancak nova 7 Pro'dan daha ucuz, selefleri nova 7i'den de daha pahalı olacaklarını öngörmek pek de zor değil. nova 7i, 240 euroluk bir fiyat etiketi ile çıkış yapmıştı.

https://www.gsmarena.com/huawei_nova_7_nova_7_se_and_nova_7_pro_rumored_to_get_official_on_april_23-news-42444.php

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