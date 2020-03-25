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    Firefox ve Scroll ile siteleri reklamsız gezin

    Firefox tarayıcısına entegre edilen Scroll sayesinde artık uyumlu web sitelerindeki reklamları görmeniz gerekmeyecek. Bunun için belirli bir ücret ödemek gerekiyor.
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    Tarayıcılar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bir süre önce internet sitelerinin ve uygulamaların reklamsız versiyonlarını tecrübe edebileceğiniz ücretli Scroll platformu gündeme gelmişti. Firefox tarayıcısı Scroll teknolojisini entegre etme kararı aldı.

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    Scroll nedir?

    Scroll aylık belirli bir ücret karşılığında kullanıcılara reklamsız internet siteleri sunuyor. Google AMP projesine benzer bir şekilde sisteme katılan web siteleri reklamsız versiyonlarını hazırlıyor. Kullanıcı ortak web sitelerine girdiği zaman tamamen reklamdan arınmış ve hızlı bir gezinti tecrübesi yaşıyor.

    Ayrıca Bkz. "[email protected] girişimi 470 PFLOPS seviyesine ulaştı"

    Firefox Better Web test sürümünde başlayan Scroll özelliği sayesinde herhangi bir masa üstü uygulaması kullanmadan uyumlu web sitelerinin reklamsız sürümlerini ziyaret edebileceksiniz. Gizmodo, Polygon, The Verge gibi pek çok site şimdiden sisteme ortak olmuş durumda.

    Normalde Scroll aboneliği aylık 4.99$ fiyat etiketine sahip ancak Firefox üzerinde ilk altı ay için 2.49$ şeklinde kampanya yapıldı. Sistem kullanıcıların site üzerinde kalma sürelerine göre geliştiricilere ödeme yapıyor. Firefox Scroll iş birliği ilk etapta ABD’de başladı.



    https://www.slashgear.com/firefox-better-web-bakes-scroll-in-for-subscription-based-ad-free-browsing-24614256/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez (Osman R.F) 16 dk. Dehşetengiz
    Her gün güncelleniyor ve bana daha stabil geliyor.
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    The Hollow 31 dk.
    Buradaki asıl amaç Scroll'a dahil sitelere destek olmak. Yoksa reklamsız bir deneyim sağlamanın bir sürü yolu var. Scroll içerisinde takip ettiğiniz siteler varsa reklamsız olmasından ziyade destek amaçlı abone olabilirsiniz.

    Normalde Scroll aboneliği aylık 4.99$ fiyat etiketine sahip ancak Firefox üzerinde ilk altı ay için 2.49$ şeklinde kampanya yapıldı. Editör bu şekilde yazmış. Belki yanlış anlaşılabilir. Abone olduğunuz altı ay içerisindeki her ay $2.50 ödeme yaparsınız.

    The subscription will cost $2.50 per month for the first six months.
    Kaynak: The Verge.
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    IceRulez (Osman R.F) 42 dk.
    microsoft edge canary den iyi tarayıcı kullanmadım vallahi sürekli güncelleniyor chromium tabanlı. chromedaki tüm yedeklerimi yükledim microsoft hesabıma eklentiler de çalışıyor miss
    1 Yanıt Yanıtla
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Hem sonradan icat çıkar hemde para iste.Ağam bizimle eyleni.
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    Tengrist 1 sa.
    Bize ters böyle şeyler aga
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    sosisvesalam (sosis salam) 1 sa.
    firefox + ublock origin = reklamsız internet
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    Mion 2 sa.
    Opera varken firefox çöpünü kullanmak? İstemez!
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