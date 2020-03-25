Firefox ve Scroll ile siteleri reklamsız gezin

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Bir süre önce internet sitelerinin ve uygulamaların reklamsız versiyonlarını tecrübe edebileceğiniz ücretli Scroll platformu gündeme gelmişti. Firefox tarayıcısı Scroll teknolojisini entegre etme kararı aldı.

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Scroll nedir?

Scroll aylık belirli bir ücret karşılığında kullanıcılara reklamsız internet siteleri sunuyor. Google AMP projesine benzer bir şekilde sisteme katılan web siteleri reklamsız versiyonlarını hazırlıyor. Kullanıcı ortak web sitelerine girdiği zaman tamamen reklamdan arınmış ve hızlı bir gezinti tecrübesi yaşıyor.

Ayrıca Bkz. "[email protected] girişimi 470 PFLOPS seviyesine ulaştı"

Firefox Better Web test sürümünde başlayan Scroll özelliği sayesinde herhangi bir masa üstü uygulaması kullanmadan uyumlu web sitelerinin reklamsız sürümlerini ziyaret edebileceksiniz. Gizmodo, Polygon, The Verge gibi pek çok site şimdiden sisteme ortak olmuş durumda.

Normalde Scroll aboneliği aylık 4.99$ fiyat etiketine sahip ancak Firefox üzerinde ilk altı ay için 2.49$ şeklinde kampanya yapıldı. Sistem kullanıcıların site üzerinde kalma sürelerine göre geliştiricilere ödeme yapıyor. Firefox Scroll iş birliği ilk etapta ABD’de başladı.

https://www.slashgear.com/firefox-better-web-bakes-scroll-in-for-subscription-based-ad-free-browsing-24614256/

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