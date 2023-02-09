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    Fitch: Depremin Türkiye'ye verdiği zarar 4 milyar doları aşabilir

    Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'e göre, Türkiye'deki depremin ekonomik zararının 2 milyar doları aşarak 4 milyar dolar veya daha fazlasına ulaşması bekleniyor.
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    Fitch: Depremin Türkiye'ye verdiği zarar 4 milyar doları aşabilir Tam Boyutta Gör

    Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'e göre, Türkiye'nin yıkıcı depremlerden kaynaklanan olası kayıplarının 4 milyar dolar ve hatta bu rakamın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

    Sigorta kapsamı düşük

    Uzmanlar, mevcut durumda ekonomik zararı tahmin etmenin hala zor olduğunu, ancak büyük olasılıkla ekonomik kayıpların 2 milyar doları aşacağı ve 4 milyar dolara veya daha fazlasına ulaşabileceğini belirtiyorlar.

    Fitch: Depremin Türkiye'ye verdiği zarar 4 milyar doları aşabilir Tam Boyutta Gör

    Fitch, etkilenen bölgelerin sigorta kapsamının düşük olması nedeniyle Türkiye'nin sigorta kayıplarının çok daha düşük olacağını ve yaklaşık 1 milyar dolar tutarında olacağını belirtti. Fitch'e göre, 1999 İzmit depreminden sonra kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sadece kentsel alanlardaki bina hasarlarını karşılıyor. Can kayıpları, sorumluluk iddiaları ve iş kesintilerini kapsamıyor.

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