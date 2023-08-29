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    Uygun fiyatlı ve 120 Hz ekranlı Vivo Y78m tanıtıldı

    Türkiye’de satılma ihtimali bulunan Vivo Y78m tanıtıldı. Çinli dev üreticinin son telefonu olan Vivo Y78m, uygun fiyatı ve makul donanımı ile birlikte ön plana çıkıyor.
    Fiyat odaklı Vivo Y78m tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli dev akıllı telefon üreticisi sessiz sedasız Çin'de Vivo Y78m modelini tanıttı. Halihazırda Vivo Y78 ve Y78+ gibi cihazları içeren Y78 serisinin yeni üyesi olan bu model, bu yıl mayıs ayında duyurulan Y78 ile hemen hemen aynı özellikleri taşıyor. İki telefon arasındaki farklılıkça birkaç noktada ortaya çıkıyor. Ek olarak bu cihazın Türkiye'de de satılma ihtimali bulunuyor.

    Vivo Y78m tanıtıldı

    Vivo Y78m, 1080 x 2388 piksel FHD+ çözünürlük, 19,9:9 en boy oranı, 1500:1 kontrast oranı, DCI-P3 renk gamı ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,64 inç LCD panel barındırıyor. Yüzde 91,06'lık bir ekran-gövde oranı sunan telefonun ön yüzünde 8 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Telefonu arka yüzünde ise 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel portre lensi bulunuyor. Vivo Y78m, Android 13 ve FunTouch OS 13 ile kutudan çıkarken yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapıyor.

    Fiyat odaklı Vivo Y78m tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefonun iç kısmında ise Dimensity 7020 yonga setine (Dimensity 930'un yeniden markalanmış versiyonu) bulunuyor. Birkaç ay önce çıkan Y78'in üç varyantı bulunuyordu: 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı. Öte yandan, yeni Y78m yalnızca 12 GB RAM + 256 GB depolama yapılandırmasıyla geliyor.

    Vivo Y78m’de ayrıca 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryanın yanı sıra çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi özellikler de yer alıyor. Çin'de Vivo Y78m, temel 12GB+256GB sürümü için yaklaşık olarak 275 dolardan satışa sunuluyor

    Vivo Y78m özellikleri

    • Ekran: 6,64 inç 1080 x 2388 piksel FHD+ 120Hz IPS LCD
    • İşlemci: Dimensity 7020
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 50 megapiksel + 2 megapiksel
    • Ön Kamera: 8 megapiksel
    • Pil: 5.000mAh, 44W
    • Boyutlar: 164.1 x 76.2 x 8 mm ve 190 gram
    • Diğer: Parmak izi okuyucu, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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