Uygun fiyatlı ve 120 Hz ekranlı Vivo Y78m tanıtıldı

Vivo Y78m tanıtıldı
Vivo Y78m, 1080 x 2388 piksel FHD+ çözünürlük, 19,9:9 en boy oranı, 1500:1 kontrast oranı, DCI-P3 renk gamı ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,64 inç LCD panel barındırıyor. Yüzde 91,06'lık bir ekran-gövde oranı sunan telefonun ön yüzünde 8 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Telefonu arka yüzünde ise 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel portre lensi bulunuyor. Vivo Y78m, Android 13 ve FunTouch OS 13 ile kutudan çıkarken yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapıyor.
Vivo Y78m’de ayrıca 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryanın yanı sıra çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi özellikler de yer alıyor. Çin'de Vivo Y78m, temel 12GB+256GB sürümü için yaklaşık olarak 275 dolardan satışa sunuluyor.
Vivo Y78m özellikleri
- Ekran: 6,64 inç 1080 x 2388 piksel FHD+ 120Hz IPS LCD
- İşlemci: Dimensity 7020
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 megapiksel + 2 megapiksel
- Ön Kamera: 8 megapiksel
- Pil: 5.000mAh, 44W
- Boyutlar: 164.1 x 76.2 x 8 mm ve 190 gram
- Diğer: Parmak izi okuyucu, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.