Uygun fiyatlı ve 120 Hz ekranlı Vivo Y78m tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Çinli dev akıllı telefon üreticisi sessiz sedasız Çin'de Vivo Y78m modelini tanıttı. Halihazırda Vivo Y78 ve Y78+ gibi cihazları içeren Y78 serisinin yeni üyesi olan bu model, bu yıl mayıs ayında duyurulan Y78 ile hemen hemen aynı özellikleri taşıyor. İki telefon arasındaki farklılıkça birkaç noktada ortaya çıkıyor. Ek olarak bu cihazın Türkiye'de de satılma ihtimali bulunuyor.

Vivo Y78m tanıtıldı

Vivo Y78m, 1080 x 2388 piksel FHD+ çözünürlük, 19,9:9 en boy oranı, 1500:1 kontrast oranı, DCI-P3 renk gamı ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,64 inç LCD panel barındırıyor. Yüzde 91,06'lık bir ekran-gövde oranı sunan telefonun ön yüzünde 8 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Telefonu arka yüzünde ise 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel portre lensi bulunuyor. Vivo Y78m, Android 13 ve FunTouch OS 13 ile kutudan çıkarken yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapıyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun iç kısmında ise Dimensity 7020 yonga setine (Dimensity 930'un yeniden markalanmış versiyonu) bulunuyor. Birkaç ay önce çıkan Y78'in üç varyantı bulunuyordu: 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı. Öte yandan, yeni Y78m yalnızca 12 GB RAM + 256 GB depolama yapılandırmasıyla geliyor.

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Vivo Y78m’de ayrıca 44W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryanın yanı sıra çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi özellikler de yer alıyor. Çin'de Vivo Y78m, temel 12GB+256GB sürümü için yaklaşık olarak 275 dolardan satışa sunuluyor.

Vivo Y78m özellikleri

Ekran : 6,64 inç 1080 x 2388 piksel FHD+ 120Hz IPS LCD

: 6,64 inç 1080 x 2388 piksel FHD+ 120Hz IPS LCD İşlemci : Dimensity 7020

: Dimensity 7020 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 megapiksel + 2 megapiksel

: 50 megapiksel + 2 megapiksel Ön Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Pil : 5.000mAh, 44W

: 5.000mAh, 44W Boyutlar : 164.1 x 76.2 x 8 mm ve 190 gram

: 164.1 x 76.2 x 8 mm ve 190 gram Diğer: Parmak izi okuyucu, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı

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