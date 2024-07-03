Galaxy Buds 3 Pro'nun resmi görüntüleri paylaşıldı: İşte yeni tasarımı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki ay tanıtmasını beklediğimiz yeni kulaklığı Galaxy Buds 3 ve 3 Pro yavaş yavaş netleşmeye başladı. Daha önce her iki modelin özelliklerinden ve beklenen tasarım değişikliğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Galaxy Buds 3 Pro'nun resmi görüntüleri ortaya çıktı.

Galaxy Buds 3 Pro'nun resmi görüntüleri paylaşıldı

Bildiğiniz gibi Samsung, 2019'dan bu yana Galaxy Buds serisinde önemli bir tasarım güncellemesi yapmadı. Ancak uzun süredir, Airpods benzeri, dikey bir tasarıma geçiş yapılacağı konuşuluyor. Bu da kulaklık serisindeki en radikal değişimlerden biri olacak.

Tam Boyutta Gör Yeni görüntülerde ise, tasarımın yalnızca bazı kısımlarını görebiliyoruz. Ancak daha yakından bakıldığında sap bölümünün yuvarlak olmadığı anlaşılıyor ve AirPods Pro 2'den önemli ölçüde daha uzun. Yeni tasarımda sunulacak yenilikler ise henüz açıklanmadı. Ancak görünüşe göre Samsung, çağrı kalitesini ve aktif gürültü engelleme verimini artırmayı hedefliyor.

Ayrıca geleneksel fasulye şeklindeki tasarımın geride bırakılması, daha büyük bir pil ve ses bileşenleri anlamına geliyor olabilir. Her halükarda Galaxy Buds 3 Pro'nun, gerçek zamanlı dil çevirisi gibi işlevleri içerebilecek derinlemesine Galaxy AI entegrasyonu sunması bekleniyor.

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Galaxy Buds 3 ve 3 Pro ne zaman tanıtılacak?

Galaxy Buds 3 ve 3 Pro'nun 10 Temmuz'da, yeni nesil Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 telefonlarla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Etkinlikte ayrıca yeni Wear OS destekli Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modelleri de olacak.

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Galaxy Buds 3 Pro'nun resmi görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı