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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiyatına göre iddialı Nokia C1 tanıtıldı

    Android Go sınıfında mücadele eden Nokia C1 modeli oldukça uygun fiyatı ile rekabet arayacak. Büyük beklentiye girilmemesi gereken telefon gündelik işler için ideal.
    18 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fiyatına göre iddialı Nokia C1 tanıtıldı

    CES 2020 fuarında gövde gösterisi yapması beklenen Nokia öncesinde de tanıtımlarına devam ediyor. Android Go sınıfındaki Nokia C1 akıllı telefon modeli fiyatına göre iddialı sayılabilecek bir donanım sunuyor.

    Nokia C1 özellikleri ve fiyatı

    Nokia C1 modelinde 5.45 inçlik 960x480 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. Çentik tasarımının olmadığı telefonda çerçeveler haliyle biraz kalın. Telefona 4 çekirdekli bir işlemci güç verirken 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı"

    Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera otomatik odaklamalı. Ön 5MP çözünürlüğündeki kamera ise LED flaş barındırıyor. 2500mAh kapasiteli batarya ise bir günü çıkarmaya yetmeyebilir.

    Android 9 Go Edition işletim sistemi nedeniyle telefonda az kaynak tüketen Go uygulamalarının kullanılması yerinde olacak. Nokia C1 modeli 59 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



    https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-c-1 Yorum Yaz
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    erdm6 17 sa. en beğenilen MustafaC53
    59 dolarlık telefondan amoled ekran,pop up kamera, çelik kasa mı bekliyordun ?
    Yanıtla +10
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    Mr. Jingles 17 sa. MustafaC53
    59 dolar yazmış ne bekliyorsun? 59 dolar için gayet iyi bir telefon.
    Yanıtla +8
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    HanDar05 17 sa.
    59 dolar için gerçekten çok iyiymiş
    Yanıtla +7
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    Sedunar 15 sa.
    Bu telefonun 59 lira olduğunu düşünün...(düşünemedi)
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    astegon 16 sa.
    59 Dolar

    Avrupa pazarı için 59€ olur bu.

    € 12-15 TL arasında alınırsa

    700-900 TL arası çıkar.

    Bir ihtimal $ ile gelirlerse 600-750 arası çıkar.

    astegon mobil piyasa bültenini okudunuz.

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    HanDar05 17 sa.
    59 dolar için gerçekten çok iyiymiş
    Yanıtla +7
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    smart1978 17 sa.
    Bu cihazlarin fiyat iddiasi uzerine haber yapilmasi anlamsiz lakin Turkiye'de saglam ustune vergi vs geciriliyor. Oldu mu ucuza telefon sana premium fiyatlilarla yarasir :) ...
    Yanıtla +2
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    MustafaC53 18 sa.
    Şu tasarıma bak ya, Vestel den ne farkın var senin tasarım olarak ?!
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Mr. Jingles 17 sa. MustafaC53
    59 dolar yazmış ne bekliyorsun? 59 dolar için gayet iyi bir telefon.
    Yanıtla +8
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    erdm6 17 sa. MustafaC53
    59 dolarlık telefondan amoled ekran,pop up kamera, çelik kasa mı bekliyordun ?
    Yanıtla +10
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