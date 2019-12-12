Fiyatına göre iddialı Nokia C1 tanıtıldı

CES 2020 fuarında gövde gösterisi yapması beklenen Nokia öncesinde de tanıtımlarına devam ediyor. Android Go sınıfındaki Nokia C1 akıllı telefon modeli fiyatına göre iddialı sayılabilecek bir donanım sunuyor.

Nokia C1 özellikleri ve fiyatı

Nokia C1 modelinde 5.45 inçlik 960x480 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. Çentik tasarımının olmadığı telefonda çerçeveler haliyle biraz kalın. Telefona 4 çekirdekli bir işlemci güç verirken 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

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Arka kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera otomatik odaklamalı. Ön 5MP çözünürlüğündeki kamera ise LED flaş barındırıyor. 2500mAh kapasiteli batarya ise bir günü çıkarmaya yetmeyebilir.

Android 9 Go Edition işletim sistemi nedeniyle telefonda az kaynak tüketen Go uygulamalarının kullanılması yerinde olacak. Nokia C1 modeli 59 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-c-1