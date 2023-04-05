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    Forbes'e göre Türkiye'nin en zengin 10 insanı belli oldu: Zirve değişti!

    Forbes 2023 Milyarderler Listesi'ni yayınladı. Dünyada milyarder sayısı 28 kişi azalırken bu yıl Milyarderler Listesi’ne Türkiye'den 26 isim yer aldı. İşte Türkiye'nin en zengin 10 insanı:
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    Forbes'e göre Türkiye'nin en zengin 10 insanı belli oldu: Zirve değişti! Tam Boyutta Gör
    Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2023 Milyarderler Listesi'ni bir süre önce yayınladı. Dünya bu yıl 28 milyarder kaybederken toplam milyarder sayısı 2 bin 640 oldu. Milyarderlerin toplam serveti ise 500 milyar düşerek 12.2 trilyon dolara geriledi.

    Forbes 2023 Milyarderler Listesi

    Forbes'e göre Türkiye'nin en zengin 10 insanı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ekonomik türbülansın hem kamuyu hem özel sektörü vurması milyarderlerin servetini doğrudan etkilerken dünyanın en zengin insanı unvanı da değişti. Forbes’in geçen yılki listesinde birinci olan Elon Musk ikinci sıraya düşerken Lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault birinci sıraya yükseldi. Arnault’un kişisel serveti 211 milyar dolar olurken Musk’ın serveti 180 milyar dolar oldu.

    Forbes'e göre Türkiye'nin en zengin 10 insanı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu arada en çok milyardere sahip olan ülke yine ABD oldu. Bu kişilerin toplam serveti ise 4.5 trilyon dolar. İkinci sırada ise 562 milyarder ve 2 trilyon dolar servet ile Çin yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise 169 milyarder ve 675 milyar dolarlık servetle Hindistan bulunuyor. Türkiye’de ise 26 milyarder listede yer alıyor. Bu kişilerin toplam serveti ise 57,8 milyar dolar. 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı İbrahim Erdemoğlu, Forbes'e göre dünya sıralamasında 497. sırada. Yıllardır zirvedeki yerini koruyan Murat Ülker, bu sene Türkiye'nin en zengin ikinci ismi oldu.

    Türkiye'nin en zengin 10 insanı

    1. İbrahim Erdemoğlu - 5.3 milyar dolar
    2. Murat Ülker - 5 milyar dolar
    3. Ali Erdemoğlu - 4.7 milyar dolar
    4. Semahat Sevim Arsel - 3 milyar dolar
    5. İpek Kıraç - 2.9 milyar dolar
    6. Mustafa Rahmi Koç - 2.7 milyar dolar
    7. Şaban Cemil Kazancı - 2.5 milyar dolar
    8. Ferit Şahenk - 2.5 milyar dolar
    9. Erman Ilıcak - 2.3 milyar dolar
    10. Filiz Şahenk - 2.3 milyar dolar

    Dünyanın en zengin 10 insanı

    1. Bernard Arnault - 211 milyar dolar
    2. Elon Musk - 180 milyar dolar
    3. Jeff Bezos - 114 milyar dolar
    4. Larry Ellison - 107 milyar dolar
    5. Warren Buffet - 106 milyar dolar
    6. Bill Gates - 104 milyar dolar
    7. Michael Bloomberg - 94,5 milyar dolar
    8. Carlos Slim Helu - 93 milyar dolar
    9. Mukesh Ambani - 83,4 milyar dolar
    10. Steve Ballmer - 80,7 milyar dolar
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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