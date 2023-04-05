Forbes'e göre Türkiye'nin en zengin 10 insanı belli oldu: Zirve değişti!

- Forbes 2023 Milyarderler Listesi
- Türkiye'nin en zengin 10 insanı
- Dünyanın en zengin 10 insanı
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Forbes 2023 Milyarderler Listesi
Türkiye'nin en zengin 10 insanı
- İbrahim Erdemoğlu - 5.3 milyar dolar
- Murat Ülker - 5 milyar dolar
- Ali Erdemoğlu - 4.7 milyar dolar
- Semahat Sevim Arsel - 3 milyar dolar
- İpek Kıraç - 2.9 milyar dolar
- Mustafa Rahmi Koç - 2.7 milyar dolar
- Şaban Cemil Kazancı - 2.5 milyar dolar
- Ferit Şahenk - 2.5 milyar dolar
- Erman Ilıcak - 2.3 milyar dolar
- Filiz Şahenk - 2.3 milyar dolar
Dünyanın en zengin 10 insanı
- Bernard Arnault - 211 milyar dolar
- Elon Musk - 180 milyar dolar
- Jeff Bezos - 114 milyar dolar
- Larry Ellison - 107 milyar dolar
- Warren Buffet - 106 milyar dolar
- Bill Gates - 104 milyar dolar
- Michael Bloomberg - 94,5 milyar dolar
- Carlos Slim Helu - 93 milyar dolar
- Mukesh Ambani - 83,4 milyar dolar
- Steve Ballmer - 80,7 milyar dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı