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    Ford, Bronco ve Mustang'den ilham alan e-bisikletlerini duyurdu

    Ford ve bisiklet teknolojisinde lider olan N+, Bronco ve Mustang'in ruhunu ve performansını yeni resmi lisanslı eBike modelleri serisiyle iki tekerleğe taşıyor.
    Ford, Bronco ve Mustang'den ilham alan e-bisikletlerini duyurdu
    Ford ve N+, Ford Bronco ve Ford Mustang'den ilham alan e-bisikletlerini tanıttı. Ford'un küresel marka lisanslama müdürü Tyler Hill, "İnsanlar bir Bronco ve Mustang'in direksiyonuna geçtiğinde ortaya çıkan tutku ve heyecanı biliyoruz" dedi.

    Bisikletler 3,5 saatlik bir şarjla yaklaşık 60 mil menzil sunuyor

    Tyler Hill, bu yeni e-bisikletler daha fazla insanın gidonu kavradıkları andan itibaren bir Bronco'nun maceracı ruhunu ve bir Mustang'in heyecanını deneyimlemesini sağlayacak ifadelerini kullandı.

    Her iki model de 85 Nm torklu 750W göbek üstü motor, çift süspansiyon sistemi ve motosiklet tarzı bir seleye sahip olacak. 28 MPH'lik azami destek hızının yanı sıra ve 3,5 saatlik bir şarjla yaklaşık 60 mil menzil sunuyor.

    E-bisiklet, dört pistonlu hidrolik frenler, Pirelli Scorpion Enduro M lastikler, seyir lambaları ve tam renkli bir LCD panel ile donatıldı. Bronco e-bisikletin fiyatı ise 4.500 dolar olup ek renk seçenekleri isterseniz 390 dolarlık bir ek ücret ödemeniz gerekiyor. Mustang 60. Yıl Dönümü Sürümü Ford bayileri aracılığıyla sınırlı sayıda satışa sunulacak.

    Ford, Bronco ve Mustang'den ilham alan e-bisikletlerini duyurdu Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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