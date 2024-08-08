Ford ve N+, Ford Bronco ve Ford Mustang'den ilham alan e-bisikletlerini tanıttı. Ford'un küresel marka lisanslama müdürü Tyler Hill, "İnsanlar bir Bronco ve Mustang'in direksiyonuna geçtiğinde ortaya çıkan tutku ve heyecanı biliyoruz" dedi.

Bisikletler 3,5 saatlik bir şarjla yaklaşık 60 mil menzil sunuyor

Tyler Hill, bu yeni e-bisikletler daha fazla insanın gidonu kavradıkları andan itibaren bir Bronco'nun maceracı ruhunu ve bir Mustang'in heyecanını deneyimlemesini sağlayacak ifadelerini kullandı.

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Her iki model de 85 Nm torklu 750W göbek üstü motor, çift süspansiyon sistemi ve motosiklet tarzı bir seleye sahip olacak. 28 MPH'lik azami destek hızının yanı sıra ve 3,5 saatlik bir şarjla yaklaşık 60 mil menzil sunuyor.

E-bisiklet, dört pistonlu hidrolik frenler, Pirelli Scorpion Enduro M lastikler, seyir lambaları ve tam renkli bir LCD panel ile donatıldı. Bronco e-bisikletin fiyatı ise 4.500 dolar olup ek renk seçenekleri isterseniz 390 dolarlık bir ek ücret ödemeniz gerekiyor. Mustang 60. Yıl Dönümü Sürümü Ford bayileri aracılığıyla sınırlı sayıda satışa sunulacak.

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Ford, Bronco ve Mustang'den ilham alan e-bisikletlerini duyurdu