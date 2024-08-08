Ford, Bronco ve Mustang'den ilham alan e-bisikletlerini duyurdu

Bisikletler 3,5 saatlik bir şarjla yaklaşık 60 mil menzil sunuyor
Tyler Hill, bu yeni e-bisikletler daha fazla insanın gidonu kavradıkları andan itibaren bir Bronco'nun maceracı ruhunu ve bir Mustang'in heyecanını deneyimlemesini sağlayacak ifadelerini kullandı.
Her iki model de 85 Nm torklu 750W göbek üstü motor, çift süspansiyon sistemi ve motosiklet tarzı bir seleye sahip olacak. 28 MPH'lik azami destek hızının yanı sıra ve 3,5 saatlik bir şarjla yaklaşık 60 mil menzil sunuyor.
E-bisiklet, dört pistonlu hidrolik frenler, Pirelli Scorpion Enduro M lastikler, seyir lambaları ve tam renkli bir LCD panel ile donatıldı. Bronco e-bisikletin fiyatı ise 4.500 dolar olup ek renk seçenekleri isterseniz 390 dolarlık bir ek ücret ödemeniz gerekiyor. Mustang 60. Yıl Dönümü Sürümü Ford bayileri aracılığıyla sınırlı sayıda satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.