Ford, uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için düğmeye bastı

Tam Boyutta Gör Ford CEO’su Jim Farley, yaptığı açıklamada şirketin iki yıl önce uygun fiyatlı elektrikli araçlar geliştirme misyonuyla oldukça yetenekli kişilerden oluşan bir "skunkworks" laboratuvarı kurduğunu söyledi. Aktarılanla göre bu ekip, Ford'a gelişmiş elektrikli araç geliştirme genel müdürü olarak katılmadan önce 12 yıl boyunca Tesla'da çalışan Alan Clarke tarafından yönetiliyor.

Ford, diğer küresel otomobil üreticileri gibi, kârlı elektrikli araç formülünü mükemmelleştirmek için çabalıyor. Şirketin elektrikli araçları ve yazılım ürünlerini denetleyen Model e birimi, 2023'ün son çeyreğinde 1,6 milyar dolar zarar açıkladı. Ford, müşteri talebini daha iyi karşılayabilmek için elektrikli araçlara harcadığı paranın hızını da yavaşlatacağını söyledi.

Ancak düşük maliyetli elektrikli araçlar üzerinde çalışan bir laboratuarın ortaya çıkması, Ford'un Tesla ve bu kategorideki diğer Çinli otomobil üreticileriyle rekabet etmeye kararlı olduğunu kanıtlıyor. Jim Farley yaptığı açıklamada, bu küçük ekibi gizli tuttuklarını ve Ford’un ana şirketin ayrı bir start-up olarak planları yürüttüklerini söyledi.

Ford ucuz elektrikli araçlar için yeni platform geliştiriyor

Ford her ne kadar bunu gizli olarak yürüttüklerini söylese de daha önceleri de bu durum gündeme gelmişti. Öte yandan merkezi California'da bulunan ekip, geçen yıl Ford tarafından satın alınan enerji yönetimi girişimi Auto Motive Power ya da AMP'nin mühendislerinden oluşuyor. AMP'nin kurucusu Anil Paryani şu anda Ford'da mühendislik genel müdürü olarak görev yapıyor ve Tesla'da Clarke ile de birkaç yıl birlikte çalıştı.

Farley, Clarke ve ekibinin sadece çeşitli araç türlerine yayılmakla kalmayıp aynı zamanda şirketin ticari hizmetler birimi Ford Pro'da şu anda gördüğümüz yazılım ve hizmetler için büyük bir kurulu taban olacak esnek bir platform geliştirdiklerini söyledi. Bu platformun düşük maliyetli ve boyutlu elektrikli araçlar hedefiyle geliştirildiği aktarılıyor.

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Ford, şu anda kendi uygun fiyatlı elektrikli aracı üzerinde çalışan Tesla'nın yanı sıra dünya çapında milyonlarca uygun fiyatlı plug-in araç satma konusunda başarılı olduğunu kanıtlayan BYD gibi Çinli otomobil üreticileriyle rekabet etmeyi hedefliyor. Ancak bu araçlar yakın zamanda çıkmayacak. Aktarılanlara göre bu üçüncü nesil araçlar, önümüzdeki yıl üretime girmesi beklenen ikinci nesil elektrikli araçlardan sonra piyasaya çıkacak. Dolayısıyla en iyi ihtimalle 2026 yılı bir hedef gibi duruyor. Farley, bu araçların piyasaya sürüldükleri ilk 12 ay içinde kârlı olacağının altını da çiziyor.

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Ford, uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için düğmeye bastı