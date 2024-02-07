Ford, uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için düğmeye bastı

Ford, diğer küresel otomobil üreticileri gibi, kârlı elektrikli araç formülünü mükemmelleştirmek için çabalıyor. Şirketin elektrikli araçları ve yazılım ürünlerini denetleyen Model e birimi, 2023'ün son çeyreğinde 1,6 milyar dolar zarar açıkladı. Ford, müşteri talebini daha iyi karşılayabilmek için elektrikli araçlara harcadığı paranın hızını da yavaşlatacağını söyledi.
Ancak düşük maliyetli elektrikli araçlar üzerinde çalışan bir laboratuarın ortaya çıkması, Ford'un Tesla ve bu kategorideki diğer Çinli otomobil üreticileriyle rekabet etmeye kararlı olduğunu kanıtlıyor. Jim Farley yaptığı açıklamada, bu küçük ekibi gizli tuttuklarını ve Ford’un ana şirketin ayrı bir start-up olarak planları yürüttüklerini söyledi.
Ford ucuz elektrikli araçlar için yeni platform geliştiriyor
Ford her ne kadar bunu gizli olarak yürüttüklerini söylese de daha önceleri de bu durum gündeme gelmişti. Öte yandan merkezi California'da bulunan ekip, geçen yıl Ford tarafından satın alınan enerji yönetimi girişimi Auto Motive Power ya da AMP'nin mühendislerinden oluşuyor. AMP'nin kurucusu Anil Paryani şu anda Ford'da mühendislik genel müdürü olarak görev yapıyor ve Tesla'da Clarke ile de birkaç yıl birlikte çalıştı.
Farley, Clarke ve ekibinin sadece çeşitli araç türlerine yayılmakla kalmayıp aynı zamanda şirketin ticari hizmetler birimi Ford Pro'da şu anda gördüğümüz yazılım ve hizmetler için büyük bir kurulu taban olacak esnek bir platform geliştirdiklerini söyledi. Bu platformun düşük maliyetli ve boyutlu elektrikli araçlar hedefiyle geliştirildiği aktarılıyor.
Ford, şu anda kendi uygun fiyatlı elektrikli aracı üzerinde çalışan Tesla'nın yanı sıra dünya çapında milyonlarca uygun fiyatlı plug-in araç satma konusunda başarılı olduğunu kanıtlayan BYD gibi Çinli otomobil üreticileriyle rekabet etmeyi hedefliyor. Ancak bu araçlar yakın zamanda çıkmayacak. Aktarılanlara göre bu üçüncü nesil araçlar, önümüzdeki yıl üretime girmesi beklenen ikinci nesil elektrikli araçlardan sonra piyasaya çıkacak. Dolayısıyla en iyi ihtimalle 2026 yılı bir hedef gibi duruyor. Farley, bu araçların piyasaya sürüldükleri ilk 12 ay içinde kârlı olacağının altını da çiziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.