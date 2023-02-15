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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Volkswagen Golf konsepti önümüzdeki ay tanıtılabilir

    Autocar'ın haberine göre, ID 2 olarak anılan, 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen giriş seviye elektrikli modelin üretim versiyonu 'Golf' ismini taşıyacak.        
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    Elektrikli Volkswagen Golf konsepti önümüzdeki ay tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, elektrifikasyon süreci kapsamında ürün gamını revize ediyor. Bu kapsamda Passat sedanın üretimine son verildi. Polo'nun geleceği ise belirsiz. Volkswagen Golf ise yakında makyajlanacak ve ardından 'Golf' ismi %100 elektrikli bir otomobile hayat verecek.

    Autocar, şirket içerisindeki kaynaklardan gelen veriler ışığında elektrikli Volkswagen Golf ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Buna göre, Golf adını yaşatacak yeni elektrikli hatchback modele ilişkin ilk ön gösterim Mart 2023'te yapılacak. Ardından Mayıs ayında GTI versiyonunu göreceğimiz otomobilin üretim versiyonu 2025'te ortaya çıkacak.

    Volkswagen'in elektrikli ürün gamında giriş seviyesine yerleşecek olan model önceden ID 2 olarak anılıyordu. Ancak Autocar'ın belirttiğine göre Alman marka bunun yerine ikonik ismi yaşatacak. İçten yanmalı motorlu Golf'ün makyajlandıktan sonra 2028'e kadar satışta kalacağını düşünürsek, birkaç yıl aynı sahneyi paylaşacağı elektrikli versiyonun doğrudan Golf yerine ID Golf olarak adlandırılma ihtimali kulağa daha mantıklı geliyor.

    Elektrikli Volkswagen Golf konsepti önümüzdeki ay tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, ID Golf adını alması beklenen modelin ön gösterimi olarak 2021'de ID Life konseptini tanıtmıştı. Ancak gelen tepkiler yönetici katını memnun etmeyince tasarım konusunda sil baştan hareket edilmesine karar verildi. Hatırlanacak olursa, kısa süre önce Volkswagen'deki şef tasarımcı rolü eski Bentley tasarımcısı Andreas Mindt'e verildi. Gelen bilgiye göre elektrikli Golf'ün tasarımı da Mindt'in kaleminden çıkacak. Konuya yakın kaynaklar, tasarımcının mevcut ID ürün gamından ziyade Golf 4'den esinleneceğini belirtiyor.

    Autocar'ın şirket içindeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, elektrikli Volkswagen ID Golf, 4.250 mm civarında uzunluğa sahip olacak. Bu da onu Polo'dan uzun fakat mevcut Golf 8'den biraz daha kısa bir otomobil yapıyor. Ancak %100 elektrikli otomobil platformunun getirdiği avantaj ile sunduğu yaşam alanının içten yanmalı motorlu Golf'ten daha fazla olması muhtemel. 

    Platform demişken, söz konusu modelin MEB Plus platformunu kullanması bekleniyor. Bu platformda lityum demir fosfat batarya hücreleri, tek elektrik motoruyla önden çekiş (ileride çift elektrik motoru imkânı) ve 200 kW'a kadar hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuluyor. Söz konusu model, Cupra ve Skoda logolu kardeşleriyle birlikte Barselona'da üretilecek.

    Önümüzdeki aylarda Volkswagen ID Golf ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi umuyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 13 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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