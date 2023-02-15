Elektrikli Volkswagen Golf konsepti önümüzdeki ay tanıtılabilir

Autocar, şirket içerisindeki kaynaklardan gelen veriler ışığında elektrikli Volkswagen Golf ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Buna göre, Golf adını yaşatacak yeni elektrikli hatchback modele ilişkin ilk ön gösterim Mart 2023'te yapılacak. Ardından Mayıs ayında GTI versiyonunu göreceğimiz otomobilin üretim versiyonu 2025'te ortaya çıkacak.
Volkswagen'in elektrikli ürün gamında giriş seviyesine yerleşecek olan model önceden ID 2 olarak anılıyordu. Ancak Autocar'ın belirttiğine göre Alman marka bunun yerine ikonik ismi yaşatacak. İçten yanmalı motorlu Golf'ün makyajlandıktan sonra 2028'e kadar satışta kalacağını düşünürsek, birkaç yıl aynı sahneyi paylaşacağı elektrikli versiyonun doğrudan Golf yerine ID Golf olarak adlandırılma ihtimali kulağa daha mantıklı geliyor.
Autocar'ın şirket içindeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, elektrikli Volkswagen ID Golf, 4.250 mm civarında uzunluğa sahip olacak. Bu da onu Polo'dan uzun fakat mevcut Golf 8'den biraz daha kısa bir otomobil yapıyor. Ancak %100 elektrikli otomobil platformunun getirdiği avantaj ile sunduğu yaşam alanının içten yanmalı motorlu Golf'ten daha fazla olması muhtemel.
Platform demişken, söz konusu modelin MEB Plus platformunu kullanması bekleniyor. Bu platformda lityum demir fosfat batarya hücreleri, tek elektrik motoruyla önden çekiş (ileride çift elektrik motoru imkânı) ve 200 kW'a kadar hızlı şarj desteği gibi özellikler sunuluyor. Söz konusu model, Cupra ve Skoda logolu kardeşleriyle birlikte Barselona'da üretilecek.
Önümüzdeki aylarda Volkswagen ID Golf ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi umuyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah