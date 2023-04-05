Ford'tan ilginç fikir: Drone'lar yolda kalan arabalara akü takviyesi yapacak

Ford, aküsü bittiği için yolda kalan araç sürücülerinin drone'lar tarafından kurtarılabileceği bir sistem geliştirdi. Patent açıklaması gerekli teçhizatlarla donatılmış drone'ların hiç kimseye ihtiyaç duymadan teknik yardım sağlayabileceğini anlatıyor.
Drone'lar yolda kalanları kurtaracak
Patent başvurusuna bakılırsa gelecekteki Ford otomobiller merkezi bir bilgisayar sistemi aracılığıyla yardım isteği iletebilecekleri bir teknoloji ile donatılacaklar. Hatta drone'ların arabanın kaputunu açma yeteneğine sahip olabileceği de belirtiliyor.
Konuma ulaştıktan sonra drone'lar kaputu açacak, aracın aküsü ile bağlantı kuracak ve sürücünün yolculuğuna devam etmesi için gerekli takviyeyi sağlayabilecek. Bu teknoloji özellikle diğer araç sürücülerinden yardım isteme imkanının daha az olduğu kırsal bölgelerde seyahat eden sürücüler için faydalı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı