Ford'tan ilginç fikir: Drone'lar yolda kalan arabalara akü takviyesi yapacak

Tam Boyutta Gör ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin web sitesinde, Ford'a ait ilginç bir patent başvurusu yayınlandı. Söz konusu belge Amerikan otomobil devinin drone'lar aracılığı ile uzaktan araç onarımını mümkün kılacak bir teknoloji geliştirdiğini ortaya koyuyor.

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Ford, aküsü bittiği için yolda kalan araç sürücülerinin drone'lar tarafından kurtarılabileceği bir sistem geliştirdi. Patent açıklaması gerekli teçhizatlarla donatılmış drone'ların hiç kimseye ihtiyaç duymadan teknik yardım sağlayabileceğini anlatıyor.

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Drone'lar yolda kalanları kurtaracak

Patent başvurusuna bakılırsa gelecekteki Ford otomobiller merkezi bir bilgisayar sistemi aracılığıyla yardım isteği iletebilecekleri bir teknoloji ile donatılacaklar. Hatta drone'ların arabanın kaputunu açma yeteneğine sahip olabileceği de belirtiliyor.

Konuma ulaştıktan sonra drone'lar kaputu açacak, aracın aküsü ile bağlantı kuracak ve sürücünün yolculuğuna devam etmesi için gerekli takviyeyi sağlayabilecek. Bu teknoloji özellikle diğer araç sürücülerinden yardım isteme imkanının daha az olduğu kırsal bölgelerde seyahat eden sürücüler için faydalı olabilir.

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Ford'tan ilginç fikir: Drone'lar arabalara akü takviyesi yapacak