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    Anlık Bildirim

    Ford'tan ilginç fikir: Drone'lar yolda kalan arabalara akü takviyesi yapacak

    Ford, aküsü bittiği için yolda kalan sürücülere yardımcı olacak ilginç bir teknoloji geliştirdi. Şirket drone'lar aracılığı ile yolda kalan araçlara uzaktan akü takviyesi yapmayı hedefliyor.
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    Ford'tan ilginç fikir: Drone'lar arabalara akü takviyesi yapacak Tam Boyutta Gör
    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin web sitesinde, Ford'a ait ilginç bir patent başvurusu yayınlandı. Söz konusu belge Amerikan otomobil devinin drone'lar aracılığı ile uzaktan araç onarımını mümkün kılacak bir teknoloji geliştirdiğini ortaya koyuyor.

    Ford, aküsü bittiği için yolda kalan araç sürücülerinin drone'lar tarafından kurtarılabileceği bir sistem geliştirdi. Patent açıklaması gerekli teçhizatlarla donatılmış drone'ların hiç kimseye ihtiyaç duymadan teknik yardım sağlayabileceğini anlatıyor.

    Ford'tan ilginç fikir: Drone'lar arabalara akü takviyesi yapacak Tam Boyutta Gör

    Drone'lar yolda kalanları kurtaracak

    Patent başvurusuna bakılırsa gelecekteki Ford otomobiller merkezi bir bilgisayar sistemi aracılığıyla yardım isteği iletebilecekleri bir teknoloji ile donatılacaklar. Hatta drone'ların arabanın kaputunu açma yeteneğine sahip olabileceği de belirtiliyor.

    Konuma ulaştıktan sonra drone'lar kaputu açacak, aracın aküsü ile bağlantı kuracak ve sürücünün yolculuğuna devam etmesi için gerekli takviyeyi sağlayabilecek. Bu teknoloji özellikle diğer araç sürücülerinden yardım isteme imkanının daha az olduğu kırsal bölgelerde seyahat eden sürücüler için faydalı olabilir.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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