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    Ford, yangın tehlikesi sebebiyle 100 bin aracı geri çağırıyor

    Ford, potansiyel bir yangın tehlikesini sebep göstererek yaklaşık 100 bin hibrit aracı problemin düzeltilmesi amacıyla geri çağırmaya başladıklarını açıkladı.   
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    Ford, yangın tehlikesi sebebiyle 100 bin aracı geri çağırıyor

    Ford Motor Company, 2020 ila 2022 yılları arasında üretilmiş olan bazı modelleri yangın riski sebebiyle geri çağırıyor. Geri çağırma 2.5 litre hibrit ve plug-in hibrit motorlara sahip Corsair, Escape ve Maverick modellerini kapsıyor.

    100 binden fazla araç geri çağrılacak

    Ford, bir motor arızası durumunda ateşleme kaynaklarının yakınında birikebilecek ve potansiyel bir kaput altı yangına neden olabilecek önemli miktarda motor yağı ve yakıt buharı açığa çıkabileceğini söyledi. Bu sebeple araç üreticisi, ABD'deki 100.689 araç için geri çağırma programı yürüttüklerini belirtti.

    8 Ağustos'a kadar mevcut problemin yaşandığı araç sahiplerini durumdan haber edecek olan şirket, şimdiye kadar problemden kaynaklanan bir yaralanma veya kaza raporu almadıklarını da söyledi.

    Ford, geçtiğimiz ay da yüksek voltajlı akü konektörlerinin aşırı ısınma olasılığına ilişkin endişeleri öne sürerek 49.000 adet Mach-E EV'yi de geri çağırmıştı.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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