F1’den NFT ve kripto para için marka başvurusu

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Formula 1, gelecek sene Kasım ayında düzenlenecek olan Las Vegas Grand Prix için NFT ve kripto para ile ilgili ticari marka başvurusunda bulundu. Marka başvurularını yakalayıp bunları kamuoyu ile paylaşan ticari marka avukatı Mike Kondoudis bu kez Formula 1’in NFT ve kripto odaklı marka başvuru bilgilerini paylaştı.

Formula 1 yarış dünyasında, hali hazırda birçok kripto firmasının organizasyonla ya da takımlarla iş birliği bulunuyor. İngiliz yarış takımı McLaren, son şampiyon RedBull ve İtalyan Alfa Romeo gibi takımların üzerinde kripto şirketleri de yer alıyor.

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Bununla beraber Formula 1 tarafından yapılan başvurulara göre; Formula 1, sanal ürünler, spor malzemeleri, sanal giysiler, kulaklıklar, boyunluklar, hediyelik eşyalar, anahtarlıklar, dijital sanatlar, mücevherler, heykeller ve birçok ürün sunmayı planlıyor. Ayrıca, kripto para hizmetleriyle de döviz ticareti ve karbon denkleştirmeleri sunmayı amaçlıyor.

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Formula 1’den NFT ve kripto para için marka başvurusu