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    F1’den NFT ve kripto para için marka başvurusu

    F1, Las Vegas şehir merkezine inşa edilen cadde pisti için NFT ve kripto para odaklı marka başvurusu yaptı. Las Vegas Grand Prix, 2023 yılının Kasım ayında düzenlenecek.
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    Formula 1’den NFT ve kripto para için marka başvurusu
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    Formula 1, gelecek sene Kasım ayında düzenlenecek olan Las Vegas Grand Prix için NFT ve kripto para ile ilgili ticari marka başvurusunda bulundu. Marka başvurularını yakalayıp bunları kamuoyu ile paylaşan ticari marka avukatı Mike Kondoudis bu kez Formula 1’in NFT ve kripto odaklı marka başvuru bilgilerini paylaştı.

    Formula 1 yarış dünyasında, hali hazırda birçok kripto firmasının organizasyonla ya da takımlarla iş birliği bulunuyor. İngiliz yarış takımı McLaren, son şampiyon RedBull ve İtalyan Alfa Romeo gibi takımların üzerinde kripto şirketleri de yer alıyor.

    Bununla beraber Formula 1 tarafından yapılan başvurulara göre; Formula 1, sanal ürünler, spor malzemeleri, sanal giysiler, kulaklıklar, boyunluklar, hediyelik eşyalar, anahtarlıklar, dijital sanatlar, mücevherler, heykeller ve birçok ürün sunmayı planlıyor. Ayrıca, kripto para hizmetleriyle de döviz ticareti ve karbon denkleştirmeleri sunmayı amaçlıyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 4 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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