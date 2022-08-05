Instagram ana sayfada NFT paylaşımına başlıyor

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Kripto para dünyasının aksamaya başlasa da yeni trendi NFT koleksiyonlarına sosyal medya ağları da yabancı kalmıyor. Instagram platformu bu haftadan itibaren anasayfada NFT koleksiyonlarını paylaşmaya imkan verecek.

Instagram’da NFT dönemi

Bir süredir ABD içerisinde test edilen ana sayfada NFT koleksiyonlarının paylaşımı bu haftadan itibaren 100 ülkede kullanıma açıldı. Paylaşılan NFT koleksiyonları Dijital Koleksiyonlar etiketi ile gösterilecek.

Instagram yeni görünümden vazgeçti 6 gün önce eklendi

İlk etapta Coinbase ve Dapper cüzdanları desteklenecek. Flow, Ethereum, Polygon ağlarında çıkarılan NFT koleksiyonlarının Instagram’da paylaşılması mümkün olacak. Sonraki dönemde Rainbow, MetaMask, Trust Wallet cüzdanlarına da destek sunulacak.

NFT paylaşımının herhangi bir ücreti yok. Paylaşım esnasında NFT koleksiyonunu oluşturan ve çıkaran kişilerin eğer izinleri varsa isimleri başlığın hemen altında görünecek. Kullanıcıların sadece cüzdanlarını Instagram hesabına bağlamaları yeterli olacak.

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