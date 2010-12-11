Formula 1 otomobillerinin motorları 1.6 litre hacimli ve turbo beslemeli olacak

Maliyetleri ve giderleri azaltma uğruna her sene birçok değişiklik yapılan ve taraftarların tepkisini çeken Formula 1'de 2013 yılına kadar çok önemli bir değişikliğe daha gidileceği belirtildi. Bu kural da Formula 1 taraftarlarının, hatta belki de takımların pek hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor.

FIA'nın yeni açıkladığı kurallara göre 2013 yılına kadar her takım 8 silindirli motorlar yerine 4 silindirli 1.6 litre hacimli ve en önemlisi de turbo beslemeli motorlar geliştirecek ve 2013'ten sonra bu motorlarla yarışılacak.

Yeni motorlarla birlikte devir sayılarının da 18.000'den 12.000'e ineceği ve 1.6 litrelik motorların güncel motorlardan %35 daha az yakıt tüketeceği belirtiliyor. Gelişmiş yüksek basınçlı enjektörler sayesinde motor içerisindeki maksimum basınç 7250 psi'ye kadar yükselecek.

Hacim ve silindir sayısı daha önce de azaltılmış olsa da turbo besleme Formula 1 için çok önemli bir adım olarak görülüyor. Markaların ve Formula 1 otoritelerinin bu önemli karara vereceği tepkiler merakla bekleniyor.