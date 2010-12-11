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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Formula 1 otomobillerinin motorları 1.6 litre hacimli ve turbo beslemeli olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
47,4b
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165
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Formula 1 otomobillerinin motorları 1.6 litre hacimli ve turbo beslemeli olacak
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Maliyetleri ve giderleri azaltma uğruna her sene birçok değişiklik yapılan ve taraftarların tepkisini çeken Formula 1'de 2013 yılına kadar çok önemli bir değişikliğe daha gidileceği belirtildi. Bu kural da Formula 1 taraftarlarının, hatta belki de takımların pek hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor.

FIA'nın yeni açıkladığı kurallara göre 2013 yılına kadar her takım 8 silindirli motorlar yerine 4 silindirli 1.6 litre hacimli ve en önemlisi de turbo beslemeli motorlar geliştirecek ve 2013'ten sonra bu motorlarla yarışılacak.

Yeni motorlarla birlikte devir sayılarının da 18.000'den 12.000'e ineceği ve 1.6 litrelik motorların güncel motorlardan %35 daha az yakıt tüketeceği belirtiliyor. Gelişmiş yüksek basınçlı enjektörler sayesinde motor içerisindeki maksimum basınç 7250 psi'ye kadar yükselecek.

Hacim ve silindir sayısı daha önce de azaltılmış olsa da turbo besleme Formula 1 için çok önemli bir adım olarak görülüyor. Markaların ve Formula 1 otoritelerinin bu önemli karara vereceği tepkiler merakla bekleniyor.

Formula 1 otomobillerinin motorları 1.6 litre hacimli ve turbo beslemeli olacak
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Hirotaro 8 yıl
Ferrarinin Mclarenin yerinde olsam çekilirdim. F1 'in RUHUNU ÖLDÜRDÜNÜZ DİYE
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DrHw 8 yıl
çevreci motorlar geliştirildikçe otomobil ruhu kayboluyor
yakında f1-ev gelirse hiç şaşırmıyacam
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Alonso... 8 yıl
En güzeli yaris başlasın bakalim nasil gidiyo araçlar bi görelim
Sonucta hızını sadece motor etkilemiyo takım müh.lerinden hangi grup iyi is çıkarak daha iyi seçeriz
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Full#Throttle 8 yıl
Daha yüksek güç elde ederler ama 12000 devir sınırlaması işin tadını kaçırır. Uzun düzlüklü olan pistlerde motor gücünü gösteremez. 12bin den sonra nefesini kesecekler motorun.
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belekbeach 8 yıl
acaba kaç turbo olur açaçlarda gerçi değişken geometrili 2 tane atsalar yeter :)))
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Angelica 8 yıl

belekbeach

acaba kaç turbo olur açaçlarda gerçi değişken geometrili 2 tane atsalar yeter :)))



2 kademeleri koyarlar bencede. turbo+vtec tsi yi tokatlar
neden yazdım bunu bilmiyorum
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the best or nothing 8 yıl
Motor hacminin ne anlama geldiğini kavrayamamış üyeler görmek üzücü.
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UzmaN345 8 yıl
F1 yakışmaz bence maliyet için tam bir saçmalık
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DH Misafiri 8 yıl
çok doğru bir karar olmuş böylece oradan elde edilecek tecrübeler ile günlük hayattaki arçların daha az yakıtla max verim alınması sağlanacaktır
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DH Misafiri 8 yıl
Kimi raikkonen bırakmakla akıllılık etti güya tasarruf ediyorlar ama adamlar taktığı saat servet değerinde külahıma anlatsınlar tasarrufu.Ferrari ve mercedes artık arabalarına turbo besleme koyacak tek sebebi bu o yüzden f1'i arge olarak kullanmak istiyorlar.Mclaren'in yeni aracı mp4-12c 3.8lt v8 turbo beslemeli motoru ile 601nm tork,600ps güç üretince baktı ferrari ve mercedes atmosferik motorlarla yürümez bu iş dedi ve olan biz seyircilere oldu :)
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Paramedik 112 9 yıl
Wankel motor kullanılırsa çok da bir fark olmaz.
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Neonight 9 yıl
Formula 1 den acayip derecede sıkılmaya başladım artık bu son kurallarla galiba geçenlerde buna benzer bi dayatma yapmışlardı ferrariye ferrari formula 1 den çıkıp yeni bir şey kurarız bu kadar basit deyince dayatmadan vazgeçmişlerdi
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Ac1DBuRN 9 yıl
Teknoloji sitesinde otomobil haberlerinin yabancılığını ve bilgi eksikliğini üzerinden atamamış ve hala motor gücü ve silindir hacminin beygir üretmenin tek yolu olduğunu sanıp, 1.6cc+TURBO'nun F1'in hızını düşürmek anlamına geldiğini düşünen yorumculara üzülüyorum. Günlük hayatımıza daha fazla paralellik gösterecek ve günlük kullandığımız araçlara daha kolay adapte olacak teknolojilerin geliştirilmesine ön ayak olacağına sevinmek bir yana, böyle çılgın bir kural değişikliğinin F1'in zevkine inanılmaz bir boyut katacağı aşikar. Silindir hacmi=BG şeklindeki mantığınıza uygun hale getirmemiz gerekirse turbo'nun getirisini aklınızda şu şekilde değerlendirin. En basit örneği ile günümüzdeki yol otomobillerinin motorlarına verimli diyebilmemiz (atmosferik) için "motor hacmi/10" formülünün 100+bg olması gereklidir(örnk.Honda 1.6Vtec 1600cc/10=160bg)Turbo motorlarda ise genel çerçevede "Hacim/10x1.25" ve üzeri değerler verimliliği temsil ettiğini varsayabiliriz(Şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor, verimlilik sadece üretilen güç demek değildir. Uzun ömürlülük, yakıt tüketimi ve emisyon gibi parametrelerde dikkate alınması gerekir aslında)Bu bir kural değildir elbette fakat dergilerde gördüğünüz bir otomobilin günlük tabirle motorun hakkını veren bir güç üretip üretmediğini çok kaba bir haliyle tasvir edebilirsiniz böylece(örnk.2010 skyline GTR- 3800cc+turbo=485bg)Bunun bir Formula 1 olduğunu görmezden gelip bu formullere uyguladığınız takdirde 1.6cc atmosferik olarak 2400cclik bir motora yakın güç ürettiğini düşünebilirsiniz. Şimdi işin içine 7.0bar+ basınçlık turbolar ve F1 teknolojisi ile getirisinin nelere tekabül edebileceğini düşünün. Yukardaki otomobil meraklısı bazı arkadaşlarımız ipuçlarını verdi sizlere. 1500cc'den 1000bg üretildiği yıllar vardıki aradan geçen zamanın teknolojiye katkısınıda hesaba katarsanız şahsen 1500bg (bu gibi güçleri engellemek için turbo boyutuna limit getirileceğine bahse varım) gibi güçler çocuk oyuncağı.
Özet olarak, üzülmeyin F1 daha yeni başlıyor diyebiliriz...
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Night Hawk 9 yıl
F1'de sınır olmamalı bence
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MR.METAL 9 yıl
işte güzel haber diye buna derim, yapılacağına pek inanmıyorum ama yinede bir umut işte. beş para etmez sinek vızıltılarının yerini hayvani turbo çuflamaları alabilir, pilotaj dahada zorlaşır, turbo lag yüzünden çoğu viraj çıkışında çok canlar yanar, üstelik doğru düzgün hız düşüşü falanda olmaz. zaten hayvani bar basan turbolu 1.6 motor her türlü atmosferik 3.0 motoru tokatlayacaktır. daha heyecanlı, daha tehlikeli, daha çevreci, daha ucuz.
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savascoker 9 yıl
MR.METAL

işte güzel haber diye buna derim, yapılacağına pek inanmıyorum ama yinede bir umut işte. beş para etmez sinek vızıltılarının yerini hayvani turbo çuflamaları alabilir, pilotaj dahada zorlaşır, turbo lag yüzünden çoğu viraj çıkışında çok canlar yanar, üstelik doğru düzgün hız düşüşü falanda olmaz. zaten hayvani bar basan turbolu 1.6 motor her türlü atmosferik 3.0 motoru tokatlayacaktır. daha heyecanlı, daha tehlikeli, daha çevreci, daha ucuz.

Şimdi siz atmosferik 18bin devir ceviren araçtan sinek vızıltısı cıkaracağını ,turbo beslemenin de hayvani seyler çıkaracağını bunuda çuff layarak yapacağını ve daha iyi bir ritim yakalayacağını söylüyorsunuz
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