Fortnite’ın yeni sezonu Darth Vader ve Indiana Jones’u getiriyor

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Epic Games’in başarılı battle royale oyunu Fortnite, yine ilginç karakterlere ev sahipliği yapıyor. 3. Bölümün ikinci sezonunu tamamlayan Fortnite, geçtiğimiz saatlerde yeni sezonu ile kullanıcılarla buluştu. Fortnite’ın yeni sezonu birçok yeni değişiklik ve karakter getiriyor.

Darth Vader vs Obi Wan

Yeni sezonun en dikkat çeken kısmı, battle pass'in en son seviyede açılan Darth Vader karakteri oluyor. Star Wars’un sevilen karakterlerinden olan Darth Vader’ın oyuna eklenmesi ile beraber Obi Wan ve Darth Vader aynı anda oyunda olmuş oluyor. Obi-Wan Kenobi dizisi için Fortnite mağazasına eklenen Obi-Wan, bir süre daha mağazada duracağa benziyor. Ayrıca yeni sezonun ilerleyen haftalarında oyuna Indiana Jones karakteri de eklenecek. Indiana Jones, Harrison Ford’a oldukça benzer bir modele sahip olması ile orijinal Indiana Jones hayranlarını mutlu edecektir.

Yeni sezonun getirdiği yeni bir özellik ise doğada gezen hayvanları sakinleştirmek ve onları binek olarak kullanmak oluyor. Ayrıca harita, araç ve yeni silah değişiklileri ile gelen Fortnite’ın yeni sezonu eğlenceli bir deneyim sunacağa benziyor.

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Fortnite'a Darth Vader ve Indiana Jones geliyor