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    Fortnite’ın yeni sezonu Darth Vader ve Indiana Jones’u getiriyor

    Dün akşam ikinci sezonu bitiren Fortnite, bugün itibari ile yeni sezonuna geçiş yaptı. Yeni sezon, harika değişiklikleri, Darth Vader ve Indiana Jones’u beraberinde getiriyor.
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    Fortnite'a Darth Vader ve Indiana Jones geliyor
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    Epic Games’in başarılı battle royale oyunu Fortnite, yine ilginç karakterlere ev sahipliği yapıyor. 3. Bölümün ikinci sezonunu tamamlayan Fortnite, geçtiğimiz saatlerde yeni sezonu ile kullanıcılarla buluştu. Fortnite’ın yeni sezonu birçok yeni değişiklik ve karakter getiriyor.

    Darth Vader vs Obi Wan

    Yeni sezonun en dikkat çeken kısmı, battle pass'in en son seviyede açılan Darth Vader karakteri oluyor. Star Wars’un sevilen karakterlerinden olan Darth Vader’ın oyuna eklenmesi ile beraber Obi Wan ve Darth Vader aynı anda oyunda olmuş oluyor. Obi-Wan Kenobi dizisi için Fortnite mağazasına eklenen Obi-Wan, bir süre daha mağazada duracağa benziyor. Ayrıca yeni sezonun ilerleyen haftalarında oyuna Indiana Jones karakteri de eklenecek. Indiana Jones, Harrison Ford’a oldukça benzer bir modele sahip olması ile orijinal Indiana Jones hayranlarını mutlu edecektir.

    Yeni sezonun getirdiği yeni bir özellik ise doğada gezen hayvanları sakinleştirmek ve onları binek olarak kullanmak oluyor. Ayrıca harita, araç ve yeni silah değişiklileri ile gelen Fortnite’ın yeni sezonu eğlenceli bir deneyim sunacağa benziyor.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 2 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 2 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 3 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 4 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 4 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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