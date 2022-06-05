Fortnite’ın yeni sezonu Darth Vader ve Indiana Jones’u getiriyor

Epic Games’in başarılı battle royale oyunu Fortnite, yine ilginç karakterlere ev sahipliği yapıyor. 3. Bölümün ikinci sezonunu tamamlayan Fortnite, geçtiğimiz saatlerde yeni sezonu ile kullanıcılarla buluştu. Fortnite’ın yeni sezonu birçok yeni değişiklik ve karakter getiriyor.
Darth Vader vs Obi Wan
Yeni sezonun en dikkat çeken kısmı, battle pass'in en son seviyede açılan Darth Vader karakteri oluyor. Star Wars’un sevilen karakterlerinden olan Darth Vader’ın oyuna eklenmesi ile beraber Obi Wan ve Darth Vader aynı anda oyunda olmuş oluyor. Obi-Wan Kenobi dizisi için Fortnite mağazasına eklenen Obi-Wan, bir süre daha mağazada duracağa benziyor. Ayrıca yeni sezonun ilerleyen haftalarında oyuna Indiana Jones karakteri de eklenecek. Indiana Jones, Harrison Ford’a oldukça benzer bir modele sahip olması ile orijinal Indiana Jones hayranlarını mutlu edecektir.
Yeni sezonun getirdiği yeni bir özellik ise doğada gezen hayvanları sakinleştirmek ve onları binek olarak kullanmak oluyor. Ayrıca harita, araç ve yeni silah değişiklileri ile gelen Fortnite’ın yeni sezonu eğlenceli bir deneyim sunacağa benziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.