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    Fortnite’a ışın izleme ve DLSS desteği geliyor

    Dünyanın en popüler oyunlarından olan Fortnite, yakında ışın izleme desteğine sahip olacak. Oyunu görsel anlamda bir üst seviyeye çıkaracak güncellemenin ne zaman geleceği belli değil.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Fortnite’a ışın izleme ve DLSS desteği geliyor
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    Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, yakında görsel anlamda ciddi bir sıçrama yapacak. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın açıklamasına göre oyun, alacağı güncelleme ile ışın izleme ve şirketin yapay zekâ destekli görüntü iyileştirme çözümü DLSS 2.0’a sahip olacak.

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    Nvidia’nın ışın izleme paketi içindeki iyileştirmelerin çoğunu destekleyecek oyun, ışın izleme destekli yansıma, gölgelendirme ve evrensel aydınlatma (global illumination) ile ortam aydınlatması (ambient occlusion) efektleri ile görsel anlamda çıtayı yükseltecek.

    Ayrıca Bkz. "135 TL değerindeki The Division oyunu ücretsiz oldu!"

    Nvidia’nın yaptığı açıklamayı bir video ile taçlandıran Epic Games, RTX güncellemesinin ne zaman geleceği ile ilgili bir açıklama ise yapmadı. Aşağıda paylaşılan videoya göz atabilirsiniz.



    https://www.dsogaming.com/news/nvidia-announces-ray-tracing-and-dlss-support-for-fortnite/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 hf.
    RTX multi oyunlarda olsada olur olmamada olur adam zaten rakipleri ile boğuşurken görsellere bakmaz single oyunlarda bu işler vede çokda güzel olur tabi zamanla şimdileri çok az bir fark var
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    akrepsianka (çağrı aydoğan) 1 hf. joven
    3 arkadaş warzone oymuyoruz. Grafik kalitesinin oyuna etkisi çok fazla. Bende 2080 var arkadaşın birinde 1050 var. Ben uzaktaki adamları net olarak görürken arkadaşım göremiyor veya gördüğündede net olarak göremiyor buda oyunumuzu etkiliyor.
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