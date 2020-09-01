Fortnite’a ışın izleme ve DLSS desteği geliyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, yakında görsel anlamda ciddi bir sıçrama yapacak. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın açıklamasına göre oyun, alacağı güncelleme ile ışın izleme ve şirketin yapay zekâ destekli görüntü iyileştirme çözümü DLSS 2.0’a sahip olacak.

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Nvidia’nın ışın izleme paketi içindeki iyileştirmelerin çoğunu destekleyecek oyun, ışın izleme destekli yansıma, gölgelendirme ve evrensel aydınlatma (global illumination) ile ortam aydınlatması (ambient occlusion) efektleri ile görsel anlamda çıtayı yükseltecek.

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Nvidia’nın yaptığı açıklamayı bir video ile taçlandıran Epic Games, RTX güncellemesinin ne zaman geleceği ile ilgili bir açıklama ise yapmadı. Aşağıda paylaşılan videoya göz atabilirsiniz.

https://www.dsogaming.com/news/nvidia-announces-ray-tracing-and-dlss-support-for-fortnite/

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