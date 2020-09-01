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    135 TL değerindeki The Division oyunu ücretsiz oldu!

    10 milyonun üzerinde kopya satan başarılı Ubisoft oyunu Tom Clancy's The Division, PC oyuncuları için ücretsiz oldu. Şimdi alırsanız sonsuza kadar sizde kalacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    20,5b
    1
    33
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    135 TL değerindeki The Division oyunu ücretsiz oldu!
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    Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bir güzel haber de Ubisoft'tan geldi. Popüler oyun The Division, PC oyuncuları için kısa süreliğine ücretsiz oldu. Uplay platformunda oyunun 135 TL değerindeki standart versiyonunu (DLC içermeyen) herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Şimdi alırsanız sonsuza kadar sizde kalacak.

    Ubisoft The Division oyununu Mart 2016'da piyasada sürmüştü. Etkileyici bir hikayeye sahip olan oyun, New York City'de küresel bir pandeminin ortasında geçiyor. Açık dünyası, multiplayer özellikleri ve görsel kalitesiyle de dikkat çeken The Division, dünya genelinde 10 milyondan fazla kopya satarak müthiş bir başarıya ulaşmıştı.

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    Ücretsiz The Division kampanyası bir hafta boyunca sürecek ve 8 Eylül TSİ 10.00'da sona erecek. Kampanya yalnızca Tom Clancy's The Division Standard Edition versiyonu için geçerli. 

    Uplay sayfası

    ----------

    Kara Cuma sırasında, müthiş bir salgın büyük bir hızla New York'u etkisi altına alıyor. Kamu hizmetleri bir bir çöküyor. Yiyecek ve su kıtlığı birkaç gün içinde şehri kaosa sürükleyecek. İşte tam bu anda taktik ajanlardan oluşan özerk birim The Division devreye giriyor. Normalde toplumun içinde sıradan hayatlar yaşıyor gibi görünen bu ajanlar aslında gerektiğinde toplumu kurtarmak için bağımsız olarak eyleme geçmek üzere eğitilmiş.

    Toplum Düştüğünde Biz Ayağa Kalkarız.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mehmedaltair 1 hf. en beğenilen Dexter Morgan
    Link yanlış ama açıp internetten bulamıyor musun tembel adam
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 hf.
    Link yanlış. Hiç mi kontrol etmiyorsunuz allah aşkına
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    135 TL onların biçtiği değer. Benim gözümde kütüphaneye ücretsiz bile eklenmez
    3 Yanıt Yanıtla +9
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    özgürbarıs 3 gün
    linkten açamadım ben ya. Daha devam ediyor mu acaba ücretsiz olması
    1 Yanıt Yanıtla
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    Reliq (Kaan Yamaner) 1 hf.
    Amd ryzen 3700u vega 10 ağlatıyor
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    Shelby_34 (Mert ) 1 hf.
    Teşekkürler
    Yanıtla +1
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    bnttn (Onur SATI) 1 hf.
    uplay den girip kütüphaneye ekledim indirip girdim oyuna; trial için süre saydı :(
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    HeisTaT (Rıza Emre) 3 gün yeni yorumcu bnttn
    halledebildin mi?
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 hf.
    Epic games haberleri nerde yau, bunu görünce aklıma geldi. Hitman ücretsiz olmuş, konuyu görmesek gidecek.
    1 Yanıt Yanıtla
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 1 hf. Kulak Misafiri
    Yaptık haberini geçen hafta kaçırmışsınız.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    johnmcclanes 1 hf. yeni yorumcu
    farcry3te ücretsiz çin girişine;
    PC Chrome to mobile version by pressing F12 then "Ctrl+Shift+M"
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    Rouvax 1 hf.
    Uplay Origin Steam Epic Battle.net yükle ha yükle hiç sevmezdim böyle şeyleri
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    DH Misafiri 1 hf.
    Allahsız tosbağalar biz ne diye para ödedik buna?
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    Paetzold 1 hf.
    Oyun bizim işimiz
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    monacomen 1 hf.
    Ardarda bedava oyunlar yarışı? Sanırım garip bir şey yaklaşıyor! Bir gök taşı veya dünyanın sonu olabilir! Veya bütün bu sistemleri alaşağı edecek bir yeni oyun sektörü gelmek üzere veya bulut oyun sistemi oturuyor sanırım yoksa EA gibi firmalar aylık komik rakamlar ile ve Ubisoft gibi firmalar böyle A+ oyunları bedava dağıtıyor ise yolun sonu geldi mi?
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    20473 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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