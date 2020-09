135 TL değerindeki The Division oyunu ücretsiz oldu!

Tam Boyutta Gör

Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bir güzel haber de Ubisoft'tan geldi. Popüler oyun The Division, PC oyuncuları için kısa süreliğine ücretsiz oldu. Uplay platformunda oyunun 135 TL değerindeki standart versiyonunu (DLC içermeyen) herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Şimdi alırsanız sonsuza kadar sizde kalacak.

Ubisoft The Division oyununu Mart 2016'da piyasada sürmüştü. Etkileyici bir hikayeye sahip olan oyun, New York City'de küresel bir pandeminin ortasında geçiyor. Açık dünyası, multiplayer özellikleri ve görsel kalitesiyle de dikkat çeken The Division, dünya genelinde 10 milyondan fazla kopya satarak müthiş bir başarıya ulaşmıştı.

İlginizi Çekebilir

67 TL değerindeki Child of Light, PC oyuncuları için ücretsiz

Ücretsiz The Division kampanyası bir hafta boyunca sürecek ve 8 Eylül TSİ 10.00'da sona erecek. Kampanya yalnızca Tom Clancy's The Division Standard Edition versiyonu için geçerli.

Uplay sayfası

----------

Kara Cuma sırasında, müthiş bir salgın büyük bir hızla New York'u etkisi altına alıyor. Kamu hizmetleri bir bir çöküyor. Yiyecek ve su kıtlığı birkaç gün içinde şehri kaosa sürükleyecek. İşte tam bu anda taktik ajanlardan oluşan özerk birim The Division devreye giriyor. Normalde toplumun içinde sıradan hayatlar yaşıyor gibi görünen bu ajanlar aslında gerektiğinde toplumu kurtarmak için bağımsız olarak eyleme geçmek üzere eğitilmiş.



Toplum Düştüğünde Biz Ayağa Kalkarız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.