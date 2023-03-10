RoboCop: Rogue City'den yeni oynanış videosu: Eylül'de geliyor!

Bol kanlı sahneler olacak
Nacon’un sosyal medya platformunda paylaştığı yeni tanıtım videosu, oyun içi görüntüleri yansıtıyor. Robocop’un bir atari salonunun bodrumundaki bir uyuşturucu ticareti operasyonuna baskın yapmadan önce bilgi topladığı anlar gösteriliyor. Silahlı çatışma sırasında da anlaşılıyor ki oyun filmlerdeki gibi bol kanlı sahneler içerecek.
Eylül'e ertelendi
Terminator: Resistance’ın geliştiricisi Teyon, yeni oyunları Robocop: Rogue City hakkında çok fazla açıklama yapmadı. Robocop: Rogue City, cyborg polis memurunun Detroit’in suçla dolu sokaklarını temizlemeye çalıştığı orijinal bir hikaye anlatacak. Oyun, Eylül 2023’te PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkış yapacak ancak şu anda Steam sayfası aktif.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez