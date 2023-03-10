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    Anlık Bildirim

    RoboCop: Rogue City'den yeni oynanış videosu: Eylül'de geliyor!

    2023'ün beklenen oyunlarından RoboCop: Rogue City, Eylül ayında PC, PS5 ve Xbox konsollar için çıkacak. Nacon, yeni Robocop oyunundan tanıtım videosu paylaştı.  
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    robocop rogue city çıkış tarihi ve yeni oynanış videosu Tam Boyutta Gör
    2023’ün beklenen siber polis nişancı oyunu Robocop: Rogue City için yeni oynanış videosu paylaşıldı. Yayıncı, Nacon Connect yayınında Haziran ayında çıkması beklenen oyunun Eylül ayına ertelendiği bilgisini de paylaştı.

    Bol kanlı sahneler olacak

    Nacon’un sosyal medya platformunda paylaştığı yeni tanıtım videosu, oyun içi görüntüleri yansıtıyor. Robocop’un bir atari salonunun bodrumundaki bir uyuşturucu ticareti operasyonuna baskın yapmadan önce bilgi topladığı anlar gösteriliyor. Silahlı çatışma sırasında da anlaşılıyor ki oyun filmlerdeki gibi bol kanlı sahneler içerecek.

    Eylül'e ertelendi

    Terminator: Resistance’ın geliştiricisi Teyon, yeni oyunları Robocop: Rogue City hakkında çok fazla açıklama yapmadı. Robocop: Rogue City, cyborg polis memurunun Detroit’in suçla dolu sokaklarını temizlemeye çalıştığı orijinal bir hikaye anlatacak. Oyun, Eylül 2023’te PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkış yapacak ancak şu anda Steam sayfası aktif.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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