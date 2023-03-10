RoboCop: Rogue City'den yeni oynanış videosu: Eylül'de geliyor!

Tam Boyutta Gör 2023’ün beklenen siber polis nişancı oyunu Robocop: Rogue City için yeni oynanış videosu paylaşıldı. Yayıncı, Nacon Connect yayınında Haziran ayında çıkması beklenen oyunun Eylül ayına ertelendiği bilgisini de paylaştı.

Silahlı robot polisler için yeşil ışık yakıldı 3 ay önce eklendi

Bol kanlı sahneler olacak

Nacon’un sosyal medya platformunda paylaştığı yeni tanıtım videosu, oyun içi görüntüleri yansıtıyor. Robocop’un bir atari salonunun bodrumundaki bir uyuşturucu ticareti operasyonuna baskın yapmadan önce bilgi topladığı anlar gösteriliyor. Silahlı çatışma sırasında da anlaşılıyor ki oyun filmlerdeki gibi bol kanlı sahneler içerecek.

Eylül'e ertelendi

Terminator: Resistance’ın geliştiricisi Teyon, yeni oyunları Robocop: Rogue City hakkında çok fazla açıklama yapmadı. Robocop: Rogue City, cyborg polis memurunun Detroit’in suçla dolu sokaklarını temizlemeye çalıştığı orijinal bir hikaye anlatacak. Oyun, Eylül 2023’te PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkış yapacak ancak şu anda Steam sayfası aktif.

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RoboCop: Rogue City'den yeni oynanış videosu geldi