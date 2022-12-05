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    Anlık Bildirim

    Fortnite oyun motoru Unreal Engine 5.1 sürümüne terfi ediyor

    Fortnite oyunu Unreal Engine 5.1 güncellemesi ile birlikte Nanite ve Lumen teknolojilerine kavuşuyor. Bu sayede yüksek detaylı mimari geometri ve ışın izleme destekli yansımalar sunuluyor. 
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    Fortnite Tam Boyutta Gör
    Epic Games’in en çok kazandıran oyunu durumundaki Fortnite, haliyle en çok yatırım alan oyunu durumunda. Yeni sezonda haritayı yeni bir ada ile güncelleyen Fortnite, grafik tarafında da güncelleniyor.

    Fortnite daha iyi grafiklere kavuşuyor

    Konsollarda 4K 60fps çözünürlük, dinamik görseller ve fizik, bölünmüş ekranda 60fps, hızlı yüklemeler ve diğer taraftan Unreal Engine 5 güncellemesi ile Fortnite oyunu, görsel kalitesini çok geliştirmişti.

    Fortnite Chapter 4 ile birlikte artık oyun Unreal Engine 5.1 sürümüne terfi ediyor. Bu sürümde Nanite ve Lumen adıyla iki yeni teknoloji daha geliyor. Nanite teknolojisi yüksek detaylı mimari geometri sunuyor. Nesneler milyonlarca poligonu gerçek zamanlı işleyerek çok detaylı hale geliyor. Örneğin ağaçların 300 bin poligon işlediği, binaların ise milyonlarca poligon işlediği ifade edilmiş.

    Fortnite grafikleri şimdi çok daha iyi Tam Boyutta Gör

    Lumen teknolojisi ise parlak materyaller ve su üzerinde ışın izleme destekli yansımalar oluşturuyor. Bu da kaliteyi en yükseğe çıkarıyor. Gerçek zamanlı olarak 60fps hızında yansıyan ışıklar karakterin üzerindeki kostümün renklerini de etkileyebiliyor.

    Yine TEMPORAL SUPER RESOLUTION özelliği yüksek kare hızlarında ultra kaliteli görseller sağlarken, VIRTUAL SHADOW MAPS de her nesnenin yüksek doğruluk oranında gölge üretmesini sağlıyor. Bu özellikler yeni nesil konsollar ve uyumlu bilgisayarlarda deneyimlenebilecek.

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    D
    DH Misafiri 54 dakika önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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