Daredevil: Born Again ikinci sezon onayı aldı

Daredevil: Born Again, Mart 2025’te yayınlanacak
Disney’in geçtiğimiz saatlerde düzenlediği D23 etkinliğinde Daredevil: Born Again için de bir panel açıldı. Etkinlikteki seyirciler için gösterilen fragmanın ardından Marvel, dizinin çıkış tarihi Mart 2025 olarak açıkladı. Seyircilere gösterilen fragmanda; Foggy Nelson, Karen Page, Wilson Fisk, The Punisher, Bullseye ve White Tiger gibi sevilen karakterlere yer verildiği belirtiliyor
Tüm bunların yanı sıra Marvel Studios, Daredevil: Born Again dizisinin ikinci sezonunu onayladı. Dizide Matt Murdock karakterini canlandıran Charlie Cox, ikinci sezon çekimlerinin çok yakında başlayacağını belirtti. Umarız Daredevil: Born Again, hikayesi ve atmosferi ile Netflix dizisi kadar başarılı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.