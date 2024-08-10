Daredevil: Born Again ikinci sezon onayı aldı

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Tam Boyutta Gör Marvel’ın en sevilen kahramanlarından olan Daredevil, 2015 yılında Netflix dizisi ile Marvel Sinematik Evreni’ne katılmıştı. Oldukça sevilen dizi, Netflix’in kararı ile üçüncü sezon sonrası iptal edilmişti. Hayranlar, Daredevil’ın sinematik evrende artık yer almayacağından korksa da geçtiğimiz yıllarda stüdyo, Daredevil: Born Again dizisi için çalışmalara başlamıştı. Çekimleri geçtiğimiz aylarda biten diziden hayranları sevindirecek bir haber geldi.

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Daredevil: Born Again, Mart 2025’te yayınlanacak

Disney’in geçtiğimiz saatlerde düzenlediği D23 etkinliğinde Daredevil: Born Again için de bir panel açıldı. Etkinlikteki seyirciler için gösterilen fragmanın ardından Marvel, dizinin çıkış tarihi Mart 2025 olarak açıkladı. Seyircilere gösterilen fragmanda; Foggy Nelson, Karen Page, Wilson Fisk, The Punisher, Bullseye ve White Tiger gibi sevilen karakterlere yer verildiği belirtiliyor

Tüm bunların yanı sıra Marvel Studios, Daredevil: Born Again dizisinin ikinci sezonunu onayladı. Dizide Matt Murdock karakterini canlandıran Charlie Cox, ikinci sezon çekimlerinin çok yakında başlayacağını belirtti. Umarız Daredevil: Born Again, hikayesi ve atmosferi ile Netflix dizisi kadar başarılı olabilir.

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Daredevil Born Again için ikinci sezon onayı geldi