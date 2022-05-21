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    Fortnite, iOS Safari ve GeForce NOW Android uygulaması aracılığıyla tamamen erişime açıldı

    Mobil cihazlarda dokunmatik kontrollere sahip Fortnite, GeForce NOW iOS Safari web tarayıcısı ve GeForce NOW Android uygulaması aracılığıyla artık tüm üyeler için yayında.
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    Fortnite, iOS ve Android için erişime açıldı
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    Mobil cihazlarda dokunmatik kontrollere sahip Fortnite, GeForce NOW iOS Safari web tarayıcısı ve GeForce NOW Android uygulaması aracılığıyla artık tüm üyeler için yayında.

    Fortnite iOS ve Android için Tamamen Erişime Açıldı

    Fortnite mobil versiyonu Kapalı Beta sürecinde, 500.000'den fazla katılımcı, yüzlerce mobil cihaz türünde 4 milyonun üzerinde oynandı. Kapalı beta süreci, GeForce NOW ekibine dokunmatik kontrolleri test etme ve geribildirimleri öğrenme fırsatı verdi. Daha sezgisel hissettiren oyun ile optimize edilmiş ekran dokunmatik kontrolleri ve oyun menüleri oyunculara keyfini çıkarabilecekleri bir dokunma deneyimi sunuyor.  

    Kapalı beta sırasında, Fortnite mobil dokunma kontrollerinin geliştirilmesine yardımcı olan üyelere teşekkür olarak, katılımcılar GeForce NOW'un üç günlük Premium üyeliği kullanabilecekler. Premium üyeler, premium sunuculara öncelikli erişim, daha yüksek performans ve altı saatte bir yenilenen oturumları kullanma imkanlarını elde edebiliyor.  GFN üyeleri, kendilerine gelen e-postada bulunan talimatları izleyerek hediye üyeliklerini kullanabilirler.

    GeForce NOW, milyonlarca oyuncuya, Fortnite gibi en sevdikleri PC oyunlarını neredeyse her cihazda oynama fırsatı sunuyor. Oyunlar, yüksek performanslı NVIDIA RTX GPU'ları ile kütüphanenin PC'lerinde işleniyor ve bir saniyeden çok daha kısa bir sürede oyuncuların cihazlarına kaliteli oyun deneyimini aktarıyor. GeForce NOW Powered by GAME+’a katılmak çok kolay, üyelik sayfasını ziyaret edilebilir ve hemen üç üyelik seviyesinden biri seçilebilir. GeForce NOW, üyeler için oyun yamalarını ve güncellemelerini yönetiyor. Yeni bir sezon veya mode geldikçe güncelleniyor, üyeler için her zaman en güncel oyun ortamı sağlanır. İnşa gerektirmeyen Battle Royale modu Fortnite'a geldiğinde, Fortnite Zero Build'den GeForce NOW üyeleri yeni ortama hemen erişebildi.

    Üyeler, otomatik olarak oturum açmak için Ayarlar> Bağlantılar menüsünden Epic Games hesaplarını bağlayabilirler. Oyun başlatıldığında Fortnite'a girilebiliyor. Dokunmatik kontrollerin eklenmesiyle Fortnite mobil oyuncuları, dokunabilecekleri GeForce performansına sahip oluyorlar. Oyun mekanizmasıyla ilgili ipuçları veya Fortnite'ı dokunmatik kontrollerle oynamaya ilişkin detaylara şu linkten erişilebiliyor: Fortnite Başlangıç sayfası.

    Ayrıca bu hafta GeForce Now kütüphanesine eklenen yapımlar da şöyle:

    • DEADCRAFT(Steam’de Yeni Sürüm) 
    • Old World(Steam’de Yeni Sürüm) 
    • Vampire: The Masquerade Swansong(Epic Games Store’da Yeni Sürüm) 
    • Dolmen(20 Mayıs’ta Steam’de Yeni Sürüm) 
    • Trigon: Space Story (Epic Games Store
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    supervisorberk 2 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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