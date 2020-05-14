Fortnite; PS5 ve Xbox Series X çıkış oyunu olacak

Yeni nesil konsollara geliştirilecek oyunlar için etkileyici grafikler hazırlanmasına yardım edecek Unreal Engine 5 oyun motorunu duyuran Epic Games haliyle motorun avantajını ilk kullananlardan olacak.

Daha gerçekçi

Epic Games yaptığı duyuruda PS5 ve Xbox Series X konsollarının çıkış oyunlarından birisinin Fortnite olacağını açıkladı. Yıl sonuna doğru yeni konsolların lansmanlarında Fortnite oyunu da ön sırada olacak.

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Çıkış oyunu olmasının yanı sıra Unreal Engine 5 oyun motoruna geçecek ilk oyunlardan birisi de yine Fortnite olacak. Epic Games gelecek yılın ortalarına doğru Fortnite oyununun Unreal Engine 5 motoruna geçiş yapacağını belirtti. Böylece oyunun görselleri etkileyici seviyeye çıkarken yetenekleri de artacak.

Fortnite oyununun PS5 ve Xbox Series X üzerinde çapraz platform desteği sunacağı tahmin ediliyor. Bunun için bir süre önce yayınlanan Epic Online Services aracı biçilmiş kaftan olacak. Bu araç ile PC, Mac ve konsollar geliştiricileri tüm oyun motorları arasında çapraz platform desteği sunabiliyor. Yakın zamanda iOS ve Android desteği de sunulacak.

350 milyon kayıtlı oyuncuya ulaşan Fortnite oyunu için yeni nesil konsolların çıkış yapımı olması ve Unreal Engine 5 entegrasyonu büyük önem taşıyor. Böylece son dönemde yaşanan aktif oyuncu düşüşlerine de çare bulunabilecek.

https://www.engadget.com/fortnite-ps5-xbox-series-x-unreal-engine-5-epic-games-161138239.html

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