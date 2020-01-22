Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fortnite ve TikTok etkinlik yapıyor

    TikTok ve Fortnite kullanıcısı iseniz ilginç bir etkinlik başlıyor. TikTok uygulamasında özgün bir dans figürü paylaşarak FOrtnite oyununda onaylı bir figür haline gelebilirsiniz.
    6 sa.
    414
    3
    2
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Fortnite ve TikTok etkinlik yapıyor
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde sansür ve kişisel verilerin gizliliği tartışmaları ile gündemde olan Çin kaynaklı TikTok uygulaması bu kez Fortnite oyununa el attı. Epic Games ve TikTok özel bir yarışma düzenliyor.

    Emote Royale COntest neler sunuyor?

    Emote Royale COntest adındaki yarışmanın pek oyun oynama ile ilgisi yok. Katılmak isteyenlerin en az 15 saniyelik bir TikTok videosu çekmesi gerekiyor. Bu videoda orijinal bir dans figürü olacak ve parçalar özel koleksiyondan seçilecek. Paylaşıldığında #EmoteRoyaleContest etiketinin olması gerekecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games mağazası 100 milyon kullanıcıyı geçti

    Ayrıca Bkz. "Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu"

    Bu etiket altındaki videolar yarışma jürisi tarafından tek tek incelenecek. EN yüksek puanı alan videonun hazırlayıcısı ise 31 Ocak tarihinde TikTok uygulaması üzerinden haberdar edilecek.

    Yarışmanın birincilik ödülü Fortnite oyunu içerisinde dans figürlerinden birisi olmak. Bu figür diğer figürler gibi mağazadan satın alınabilecek veya sezon pass içerisinde elde edilebilecek. Ayrıca 25000 V-Bucks, özel bir drone, glider, kapüşon, çanta, kablosuz hoparlör, jenga, Dark Fire Xbox One X ve PS4 konsol paketlerinden oluşan değerli bir ödül torbası da olacak.

    24 Ocak tarihine kadar devam edecek olan Emote yarışmasında şimdiye kadar gönderilen videoların 200 milyona yakın izlenme aldığı ifade ediliyor.



    https://www.androidheadlines.com/2020/01/fortnite-tiktok-emote-royale-contest.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    barkin67 2 sa.
    Türkler yaratıcılıklarını konuşturacak yine :))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    XanthiN 5 sa.
    Kanser uygulamalar kardeşliği.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Kingston KC600 SSD’sini 2 TB ile güncelledi 57 dk. Huawei P40 Pro bu kez "Nane Yeşili" rengiyle karşımızda 1 sa. Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı 2 sa. Coronavirüs nedir ? 2 sa. Boeing'den 737 MAX'ların yeniden uçuşuyla ilgili bir erteleme daha 3 sa. Sony Xperia 5 Plus, 4K ekrana sahip ilk 5G destekli telefon olacak 3 sa. Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X canlı olarak sızdı 4 sa. Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi'nden yeni detaylar geldi 4 sa. Eski ehliyetleri yenilemek için verilen süre uzatıldı 4 sa. SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi en iyi performansı en uygun fiyata sunuyor 5 sa. Tüm Half-Life serisi bir süreliğine ücretsiz 5 sa. Karşınızda mobil oyun bilgisayarı | Nintendo Switch görmesin 5 sa. Noctua siyah temaya sahip NH-L9A-AM4’ü duyurdu 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Fortnite ve TikTok etkinlik yapıyor Sonraki WhatsApp sonunda Koyu Tema özelliğine kavuştu 7 sa. Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsü açıklaması 8 sa. The Guardian: Suudi Prens bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti 8 sa. Toyota, dünya genelinde 3.4 milyon aracını geri çağırıyor 9 sa. G.I. Joe: War on Cobra indirmeye sunuldu 9 sa. Intel işlemcilerinde indirime gidebilir 10 sa. SteelSeries Apex 3 ve 5 oyuncu klavyeleri duyuruldu 10 sa. UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu 17 sa. Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı 18 sa. 80 güne kadar kullanım süresi sunan Garmin Tactix Delta tanıtıldı 19 sa. AMD RX 5600 XT’yi satışa sundu 20 sa. Matrix hayranlarına kötü haber: Hugo Weaving, Matrix 4'te rol almayacak 20 sa. Çin kaynaklı virüs salgınıyla ilgili neler yaşanıyor? 21 sa. Yeni nesil Google Pixel Buds, Bluetooth sertifikası aldı 21 sa. UBER’in çekilmesiyle İstanbul’da taksi plakası fiyatları uçtu 22 sa. Tamamen analog Asus ROG Theta Electret oyuncu kulaklığı duyuruldu 22 sa. Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ve detayları [DH özel haber] 22 sa. Glovo, Türkiye'den çekiliyor 1 gün Disney+ video akış hizmeti 24 Mart'ta Avrupa'ya geliyor 1 gün AMD RX 5800 XT 80 CU ile gelebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim