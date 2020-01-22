Fortnite ve TikTok etkinlik yapıyor

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Son dönemde sansür ve kişisel verilerin gizliliği tartışmaları ile gündemde olan Çin kaynaklı TikTok uygulaması bu kez Fortnite oyununa el attı. Epic Games ve TikTok özel bir yarışma düzenliyor.

Emote Royale COntest neler sunuyor?

Emote Royale COntest adındaki yarışmanın pek oyun oynama ile ilgisi yok. Katılmak isteyenlerin en az 15 saniyelik bir TikTok videosu çekmesi gerekiyor. Bu videoda orijinal bir dans figürü olacak ve parçalar özel koleksiyondan seçilecek. Paylaşıldığında #EmoteRoyaleContest etiketinin olması gerekecek.

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Bu etiket altındaki videolar yarışma jürisi tarafından tek tek incelenecek. EN yüksek puanı alan videonun hazırlayıcısı ise 31 Ocak tarihinde TikTok uygulaması üzerinden haberdar edilecek.

Yarışmanın birincilik ödülü Fortnite oyunu içerisinde dans figürlerinden birisi olmak. Bu figür diğer figürler gibi mağazadan satın alınabilecek veya sezon pass içerisinde elde edilebilecek. Ayrıca 25000 V-Bucks, özel bir drone, glider, kapüşon, çanta, kablosuz hoparlör, jenga, Dark Fire Xbox One X ve PS4 konsol paketlerinden oluşan değerli bir ödül torbası da olacak.

24 Ocak tarihine kadar devam edecek olan Emote yarışmasında şimdiye kadar gönderilen videoların 200 milyona yakın izlenme aldığı ifade ediliyor.

https://www.androidheadlines.com/2020/01/fortnite-tiktok-emote-royale-contest.html

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