Forza Horizon 4 uygun fiyatıyla Steam'de yayınlandı

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Microsoft'un popüler yarış oyunu Forza Horizon 4 resmen Steam'e geldi. Bugün itibarıyla erişime açılan oyun Türkiye'de çok uygun bir yerel fiyatlandırmaya da sahip.

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Forza Horizon 4'ün Microsoft Store üzerindeki fiyatları 469 TL'den başlıyordu. Steam'de ise 92 TL gibi çok uygun bir fiyat dikkat çekiyor (ABD fiyatı 60 dolar). DLC tarafında da 5-30 TL aralığında değişen fiyatlar görüyoruz.

Steam fiyatları:

Forza Horizon 4 Standart Edition -- 92,00 TL

Forza Horizon 4 Deluxe Edition -- 125,00 TL

Forza Horizon 4 Ultimate Edition -- 150,00 TL

Forza Horizon 4'ün Steam versiyonu çapraz-platform desteğiyle geliyor. Böylece Xbox, Microsoft Store ve bulut üzerindeki Android kullanıcılarının tamamı birbirleriyle yarışabilecek. Ancak platformlar arası kayıt aktarma tarafında teknik engeller nedeniyle destek sunulmuyor.

Yarış türünün en iyi yapımlarından birisi olarak dikkat çeken Forza Horizon 4 ilk olarak 2018 yılında piyasaya sürülmüştü. Microsoft'un yakında yeni bir Forza oyunu daha duyurması bekleniyor.

Forza Horizon 4 Steam sayfası

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

Windows 10 version 15063.0 or higher İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVidia 650TI OR AMD R7 250x

NVidia 650TI OR AMD R7 250x DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher

Windows 10 version 15063.0 or higher İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Intel i7-3820 @ 3.6Ghz Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470

NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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