Forza Horizon 4 uygun fiyatıyla Steam'de yayınlandı

Microsoft'un popüler yarış oyunu Forza Horizon 4 resmen Steam'e geldi. Bugün itibarıyla erişime açılan oyun Türkiye'de çok uygun bir yerel fiyatlandırmaya da sahip.İlginizi Çekebilir Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor
Forza Horizon 4'ün Microsoft Store üzerindeki fiyatları 469 TL'den başlıyordu. Steam'de ise 92 TL gibi çok uygun bir fiyat dikkat çekiyor (ABD fiyatı 60 dolar). DLC tarafında da 5-30 TL aralığında değişen fiyatlar görüyoruz.
Steam fiyatları:
- Forza Horizon 4 Standart Edition -- 92,00 TL
- Forza Horizon 4 Deluxe Edition -- 125,00 TL
- Forza Horizon 4 Ultimate Edition -- 150,00 TL
Forza Horizon 4'ün Steam versiyonu çapraz-platform desteğiyle geliyor. Böylece Xbox, Microsoft Store ve bulut üzerindeki Android kullanıcılarının tamamı birbirleriyle yarışabilecek. Ancak platformlar arası kayıt aktarma tarafında teknik engeller nedeniyle destek sunulmuyor.
Yarış türünün en iyi yapımlarından birisi olarak dikkat çeken Forza Horizon 4 ilk olarak 2018 yılında piyasaya sürülmüştü. Microsoft'un yakında yeni bir Forza oyunu daha duyurması bekleniyor.
Minimum
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher
- İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia 650TI OR AMD R7 250x
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher
- İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
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