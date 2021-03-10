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    Forza Horizon 4 uygun fiyatıyla Steam'de yayınlandı

    Forza Horizon 4 çok uygun bir fiyat etiketiyle Steam platformuna geldi. Normalde 469 TL'den başlayan oyun Steam'de 92 TL'ye satın alınabiliyor.
    10 Mart 2021, 00:30 (11 sa.)
    2,9b
    75
    21
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Forza Horizon 4 uygun fiyatıyla Steam'de yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un popüler yarış oyunu Forza Horizon 4 resmen Steam'e geldi. Bugün itibarıyla erişime açılan oyun Türkiye'de çok uygun bir yerel fiyatlandırmaya da sahip. 

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    Forza Horizon 4'ün Microsoft Store üzerindeki fiyatları 469 TL'den başlıyordu. Steam'de ise 92 TL gibi çok uygun bir fiyat dikkat çekiyor (ABD fiyatı 60 dolar). DLC tarafında da 5-30 TL aralığında değişen fiyatlar görüyoruz.

    Steam fiyatları:

    • Forza Horizon 4 Standart Edition -- 92,00 TL
    • Forza Horizon 4 Deluxe Edition -- 125,00 TL
    • Forza Horizon 4 Ultimate Edition -- 150,00 TL

    Forza Horizon 4'ün Steam versiyonu çapraz-platform desteğiyle geliyor. Böylece Xbox, Microsoft Store ve bulut üzerindeki Android kullanıcılarının tamamı birbirleriyle yarışabilecek. Ancak platformlar arası kayıt aktarma tarafında teknik engeller nedeniyle destek sunulmuyor.

    Yarış türünün en iyi yapımlarından birisi olarak dikkat çeken Forza Horizon 4 ilk olarak 2018 yılında piyasaya sürülmüştü. Microsoft'un yakında yeni bir Forza oyunu daha duyurması bekleniyor.

    Forza Horizon 4 Steam sayfası

    Minimum

    • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher
    • İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVidia 650TI OR AMD R7 250x
    • DirectX: Sürüm 12
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

    Önerilen

    • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 or higher
    • İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVidia GTX 970 OR NVidia GTX 1060 3GB OR AMD R9 290x OR AMD RX 470
    • DirectX: Sürüm 12
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    F f1bilalII 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben yine indirim bekliyorum tabikide
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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Merhabalar, Xbox Gamepass ile halihazırda oynuyorum ama ultimate versiyonu için steamden almayı düşünüyorum. Ancak oyun kayıt dosyasını aktarma şansımız oluyor mu bilmediğim için alma konusunda endişelerim var. Bilen var mıdır
    1 Yanıt Yanıtla
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    Galatas4ray (ENVER A.) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Save dosyası aktarmıyor.Sıfırdan başlıyorsunuz.
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    X X4eros 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft'un diğer oyunları steame geldikten 2 ay sonra %50 indirime girmişti umarım bu da öyle olur
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    MetalWave (serdar günaydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    xbox live hesabı gerektirir yazdığı için kayıtlarımı göreceğini düşündüm ve aldım. pc me 1 ay gamepass vermişlerdi 1 ayda kendin aldım, 2 ay oynamıştım. bebekten dolayıda zamanım olmayınca gamepassı durdurdum. bu fiyat çok iyi oldu.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anında ilaçlısı da çıkmış.
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    A AliArda_ (Ali Arda) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dualshock4 ile rahat oynayabilir miyim oyunu ? Birde standart paket alsam çok mu geride başlarım oyuna
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünya nın en iyi rakipsiz açık dünya festival yarış oyunu alın oynayın oynattırın zam gelme ihtimali olduğu için ultimate edition aldım
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Deswaaa
    Zam gelme ihtimali yok. Microsft oyunlarının 2 si hariç hepsi uygun fiyatla çıktı bknz gears 5, halo koleksiyon gibi
    1 Yanıt Yanıtla
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    yunus3441 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass ile oynarken belli bi zaman sonra oyundan atıyor du Microsoft store belasından kurtuldu.Steam den alıcam standart sürümünü.
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    haktan24 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    standart sürüm ü almayın alacaksanız kesinlikle ultimate olanını alın tecrübe ile sabit...
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    A AliArda_ (Ali Arda) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Hocam ds4 ile oynanlır mı sence ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 48 dk. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Ultimate ile standart farkı nedir?
    1 Yanıt Yanıtla
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    napolyon94 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass de begenmemistim ama bir sans daha veresim var. NFS:Heat'den cok daha fazla keyif almistim FH4'e gore.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) napolyon94
    Benzer bir şey bende de olmuştu ama fh4 içerik olarak çok daha zengin. Daha uzun zamanlı oynanır ve daha güzel görünüyor
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    bilico2 (Kürşat ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) napolyon94
    Başta bana da Nfs Heat daha iyi gibi geliyordu ama sonradan FH4 üzerine yarış oyunu yok diyorum. Efsane bir oyun olmuş.
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    2934 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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