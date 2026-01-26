Forza Horizon 6 için minimum PC gereksinimleri paylaşıldı

Forza Horizon 6 için PC gereksinimleri paylaşıldı
Forza Horizon 6, selefine kıyasla daha yüksek donanım taleplerine sahip. Yeni duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 işlemci, GeForce GTX 1650, Radeon RX 6500 XT, Intel Arc A380 / Intel Arc B390 (iGPU) ekran kartları yer alıyor. Ayrıca kullanıcıların 16 GB RAM ve SSD depolamaya ihtiyacı olacak.
Forza Horizon 6, PC tarafında DLSS, FSR ve XeSS gibi yükseltme teknolojilerini destekleyecek. Ayrıca ışın izleme ve sınırsız kare hızı gibi platforma özgü ayarlar da doğrulanmış durumda. Japonya'da geçen geniş haritasıyla şehir içi yarışlardan dağ yollarına kadar farklı sürüş deneyimleri sunacak Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 tarihinde PC ve Xbox platformları için çıkış yapacak.
