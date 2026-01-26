Forza Horizon 6 için minimum PC gereksinimleri paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Playground Games geliştirilen ve Xbox tarafından yayınlanacak olan Forza Horizon 6 için minimum PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Teknik açıdan göz alıcı görünen yapım, sistemleri biraz zorlayacak gibi görünüyor. Ayrıca, bu kez entegre grafik birimleri de yarışa dahil oldu.

Forza Horizon 6 için PC gereksinimleri paylaşıldı

Forza Horizon 6, selefine kıyasla daha yüksek donanım taleplerine sahip. Yeni duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 işlemci, GeForce GTX 1650, Radeon RX 6500 XT, Intel Arc A380 / Intel Arc B390 (iGPU) ekran kartları yer alıyor. Ayrıca kullanıcıların 16 GB RAM ve SSD depolamaya ihtiyacı olacak.

Forza Horizon 6, PC tarafında DLSS, FSR ve XeSS gibi yükseltme teknolojilerini destekleyecek. Ayrıca ışın izleme ve sınırsız kare hızı gibi platforma özgü ayarlar da doğrulanmış durumda. Japonya’da geçen geniş haritasıyla şehir içi yarışlardan dağ yollarına kadar farklı sürüş deneyimleri sunacak Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 tarihinde PC ve Xbox platformları için çıkış yapacak.

