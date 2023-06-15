Forza Motorsport için yeni oyun içi görüntüler paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Yarış tutkunları tarafından uzun süredir beklenen yeni Forza Motorsport oyunundan yeni oynanış görüntüleri paylaşıldı. Yeni video, oyunun bazı modları, menüler ve sürüş dinamiklerine erken bir bakış fırsatı sunuyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Forza Motorsport'tan yeni video paylaşıldı

Paylaşılan videoya baktığımızda, merakla beklenen yapımın ''Builders Cup'' eşliğinde sunacağı bazı yarış etkinliklerini görüyoruz. Bunlar Modern Tour, Enthusiast Tour, Power Tour ve Legacy Tour olarak sıralanırken, her etkinliğin birden fazla bölüme sahip olduğunu belirtelim. Hemen ardından pist içi puanlama ve dinamik hava durumuyla iki turun asla aynı görünmemesini veya oynamamasını sağlayan sürüş dinamiklerine göz atıyoruz.

Yeni Forza Motorsport, ilk etapta 500'den fazla araç ve 800'den fazla yükseltme seçeneği ile çıkış yapacak. Parkurlar ise, farklı düzenlere sahip 20 farklı ortamda gerçekleşecek. Ayrıca Turn10, yeni oyunun teknik olarak şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş yarış oyunu olduğunu ve hem fizik hem de simülasyon doğruluğunda büyük bir sıçrama yaşanacağını belirtiyor.

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Örneği yeni lastik çarpışma modelinde toplam sekiz temas noktası bulunacak. Önceki oyunda ise bu sayının 1 adetle sınırlı olduğunu belirtelim. Ek olarak pistin sıcaklığı, inamik gündüz/gece döngüsü ve hava durumu gibi faktörler, yarışa büyük oranda etki edecek.

Forza Motorsport serisinin 8.oyunu olarak da bilinen yeni Forza Motorsport, 10 Ekim 2023 tarihinde Xbox Series X-S ve PC platformu için çıkışını yapacak. Ayrıca ilk günden Game Pass’e gelecek ancak istenirse ayrı olarak satın alınabilecek.

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