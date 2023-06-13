The Crew Motorfest duyuruldu! Forza Horizon serisine rakip geliyor

The Crew Motorfest çıkış tarihi duyuruldu
Bildiğiniz üzere Ubisoft'un yarış oyunu serisi The Crew, ilk oyundan itibaren birden fazla yarış türü ile kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Önceki oyunda olduğu gibi, The Crew Motorfest'te de araba, tekne ve diğer birçok aracı kullanarak yarışlara katılabileceğiz. Paylaşılan fragman ise, yeni ortamlar ve büyüleyici manzaralar ile bizleri karşılıyor. Ayrıca oyunculara, gece ve gündüz yarışları dahil olmak üzere farklı yarış türleri ve tema seçenekleri sunulacak.
Ubisoft Forward etkinliğinde oyunun direktörü, kullanıcıların önceki araç koleksiyonlarını ücretsiz olarak içe aktarma fırsatına sahip olacaklarını da açıkladı. Ek olarak oyuncular, oyunu 21-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek kapalı beta testinde test edebilecekler. The Crew Motorfest an itibarıyla ön siparişe açıldı. Oyunun standart sürümü 1.199 TL, Gold sürümü 1.699 TL ve Ultimate sürümü ise 1.999 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi