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    Anlık Bildirim

    The Crew Motorfest duyuruldu! Forza Horizon serisine rakip geliyor

    Ubisoft'tan Forza Horizon serisine rakip geliyor. Ubisoft Forward etkinliği kapsamında yepyeni bir sinematik fragmanla The Crew Motorfest duyuruldu. İşte oyunun çıkış tarihi ve fiyatı.
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    The Crew Motorfest duyuruldu! Forza Horizon'a rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Ubisoft Forward etkinliği kapsamında yarış oyunu serisinin bir sonraki bölümü olan The Crew Motorfest‘i duyurdu.The Crew Motorfest PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X ve Amazon Luna için 14 Eylül'de çıkış yapacak. İşte detaylar

    The Crew Motorfest çıkış tarihi duyuruldu

    Bildiğiniz üzere Ubisoft'un yarış oyunu serisi The Crew, ilk oyundan itibaren birden fazla yarış türü ile kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Önceki oyunda olduğu gibi, The Crew Motorfest'te de araba, tekne ve diğer birçok aracı kullanarak yarışlara katılabileceğiz. Paylaşılan fragman ise, yeni ortamlar ve büyüleyici manzaralar ile bizleri karşılıyor. Ayrıca oyunculara, gece ve gündüz yarışları dahil olmak üzere farklı yarış türleri ve tema seçenekleri sunulacak. 

    Ubisoft Forward etkinliğinde oyunun direktörü, kullanıcıların önceki araç koleksiyonlarını ücretsiz olarak içe aktarma fırsatına sahip olacaklarını da açıkladı. Ek olarak oyuncular, oyunu 21-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek kapalı beta testinde test edebilecekler. The Crew Motorfest an itibarıyla ön siparişe açıldı. Oyunun standart sürümü 1.199 TL, Gold sürümü 1.699 TL ve Ultimate sürümü ise 1.999 TL.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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