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    Merakla beklenen Forza Motorsport'tan oynanış videosu geldi

    Geçtiğimiz yıllarda Xbox Series X için duyurulan Forza Motorsport'un yeni oyunu Forza Motorsport'tan oynanış demosu videosu paylaşıldı.                          
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    Forza Motorsport'tan oynanış videosu geldi
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    Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Turn 10 Studios'un yaptığı Forza Motorsport'tan ilk oynanış videosu geldi

    Forza Motorsport, 2023 yılının ilkbaharında çıkış yapacak. Videoda oyunun ışın izleme gibi teknik detaylarından da bazı bilgiler paylaşıldı. Bahsi geçen videoları aşağıda bulabilirsiniz.

    Forza Motorsport 7 Oynanış Demosu

    Forza Motorsport 7 Fragman

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    HA-DH 4 gün önce

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