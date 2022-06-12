Merakla beklenen Forza Motorsport'tan oynanış videosu geldi

Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Turn 10 Studios'un yaptığı Forza Motorsport'tan ilk oynanış videosu geldi
Forza Motorsport, 2023 yılının ilkbaharında çıkış yapacak. Videoda oyunun ışın izleme gibi teknik detaylarından da bazı bilgiler paylaşıldı. Bahsi geçen videoları aşağıda bulabilirsiniz.
Forza Motorsport 7 Oynanış Demosu
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek