Merakla beklenen Forza Motorsport'tan oynanış videosu geldi

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Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Turn 10 Studios'un yaptığı Forza Motorsport'tan ilk oynanış videosu geldi

Bethesda'nın yeni oyunu Redfall'dan oynanış videosu geldi 1 sa. önce eklendi

Forza Motorsport, 2023 yılının ilkbaharında çıkış yapacak. Videoda oyunun ışın izleme gibi teknik detaylarından da bazı bilgiler paylaşıldı. Bahsi geçen videoları aşağıda bulabilirsiniz.

Forza Motorsport 7 Oynanış Demosu

Forza Motorsport 7 Fragman

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Forza Motorsport'tan oynanış videosu geldi