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    Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın kamera özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

    29 Ocak'ta piyasaya sürülecek Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın kamera sensörleri ile birlikte Realme 12 Pro'nun işlemcisi, şirketin yayınladığı reklam afişleri sayesinde onaylandı. İşte detaylar:
    Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın kamera özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Oppo'nun alt kuruluşu Realme, şimdilerde 29 Ocak'ta gerçekleştireceği etkinlik için çalışmakta. Bu etkinlik sırasında tanıtılacak olan Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın kamera sensörleri ile birlikte Realme 12 Pro'nun işlemcisi ise şirketin paylaştığı görseller sayesinde ortaya çıktı.

    İşte Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın beklenen özellikleri

    Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın kamera özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Realme, yakın bir zamanda Realme 12 Pro'nun, Pro+ modeli gibi Sony kamera sensörüne sahip olacağını açıkladı. Yayınlanan reklam afişine göre Realme 12 Pro, OIS destekli Sony IMX882 sensörüne sahip olacak ve Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alacak. Serinin en üst modeli olan Realme 12 Pro+ ise OIS destekli Sony IMX890 sensörüne ev sahipliği yapacak ve Snapdragon 7 Gen 3 işlemci tarafından desteklenecek.

     

    Daha önceki raporlara göre Realme 12 Pro'nun ana kamerası 50 MP ile donatılacak ve bu kameraya 10x dijital yakınlaştırmaya sahip 2x telefoto lens eşlik edebilir. Son olarak Realme 12 Pro+ ise 50MP Sony IMX890 ana kamera, 64MP OmniVision OV64B periskop kamera ve 8MP ultra geniş kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuyla karşımıza çıkabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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