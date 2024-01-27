Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın kamera özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Oppo'nun alt kuruluşu Realme, şimdilerde 29 Ocak'ta gerçekleştireceği etkinlik için çalışmakta. Bu etkinlik sırasında tanıtılacak olan Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın kamera sensörleri ile birlikte Realme 12 Pro'nun işlemcisi ise şirketin paylaştığı görseller sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Realme, yakın bir zamanda Realme 12 Pro'nun, Pro+ modeli gibi Sony kamera sensörüne sahip olacağını açıkladı. Yayınlanan reklam afişine göre Realme 12 Pro, OIS destekli Sony IMX882 sensörüne sahip olacak ve Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alacak. Serinin en üst modeli olan Realme 12 Pro+ ise OIS destekli Sony IMX890 sensörüne ev sahipliği yapacak ve Snapdragon 7 Gen 3 işlemci tarafından desteklenecek.

Daha önceki raporlara göre Realme 12 Pro'nun ana kamerası 50 MP ile donatılacak ve bu kameraya 10x dijital yakınlaştırmaya sahip 2x telefoto lens eşlik edebilir. Son olarak Realme 12 Pro+ ise 50MP Sony IMX890 ana kamera, 64MP OmniVision OV64B periskop kamera ve 8MP ultra geniş kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuyla karşımıza çıkabilir.

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Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın kamera özellikleri onaylandı