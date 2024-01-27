Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın kamera özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

İşte Realme 12 Pro ve Pro Plus'ın beklenen özellikleri
Daha önceki raporlara göre Realme 12 Pro'nun ana kamerası 50 MP ile donatılacak ve bu kameraya 10x dijital yakınlaştırmaya sahip 2x telefoto lens eşlik edebilir. Son olarak Realme 12 Pro+ ise 50MP Sony IMX890 ana kamera, 64MP OmniVision OV64B periskop kamera ve 8MP ultra geniş kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuyla karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.