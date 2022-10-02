Fragman | Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta: Assassin's Creed Origins

Vodafone FreeZone bildiğiniz gibi mobil oyuncular için birçok avantaja sahip. Ancak geçtiğimiz günlerde mobil oyuncular için değil bu sefer de PC oyuncuları için güzel bir kampanyaya imza attı.
Geçtiğimiz haftalarda başladığımız Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta serisinin son bölümüne gelmiş durumdayız. Bu akşam yayınlanacak video ile birlikte bu serimiz bitecek. Son bölümün fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz. Yeni bölüm bu akşam saat 19:00'da hem YouTube kanalımızda hem de ana sayfada yayında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum