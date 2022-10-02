Fragman | Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta: Assassin's Creed Origins

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Vodafone FreeZone bildiğiniz gibi mobil oyuncular için birçok avantaja sahip. Ancak geçtiğimiz günlerde mobil oyuncular için değil bu sefer de PC oyuncuları için güzel bir kampanyaya imza attı.

Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta: Minecraft 3 gün önce eklendi

Geçtiğimiz haftalarda başladığımız Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta serisinin son bölümüne gelmiş durumdayız. Bu akşam yayınlanacak video ile birlikte bu serimiz bitecek. Son bölümün fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz. Yeni bölüm bu akşam saat 19:00'da hem YouTube kanalımızda hem de ana sayfada yayında.

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Fragman|Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta: AC Origin