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Vodafone FreeZone bildiğiniz gibi mobil oyuncular için birçok avantaja sahip. Ancak geçtiğimiz günlerde mobil oyuncular için değil bu sefer de PC oyuncuları için güzel bir kampanyaya imza attı.

Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta: FIFA 22 2 gün önce eklendi

Biz de bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda yeni bir video serisine başladık: "Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta". Bu haftanın konuğu ise Minecraft. Yeni bölümün fragmanını aşağıda bulabilirsiniz. Yeni bölüm bu akşam saat 19:00'da hem YouTube kanalımızda hem de ana sayfada yayında.

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Fragman|Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta: Minecraft