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    Framework, modüler Chromebook modelini duyurdu

    Son yılların en dikkat çeken bilgisayar markası Framework, yeni modelini duyurdu.Framework Laptop Chromebook Edition, özelleştirilebilir ve yükseltilebilir yapısı ile dikkat çekiyor
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    Framework Laptop Chromebook Edition tanıtıldı
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    Özelleştirilemeyen, yükseltilemeyen ve tamiri zor bilgisayarlara karşı olarak kurulan , tamamen özelleştirilebilir ve yükseltilebilir bilgisayarı Framework Laptop ile büyük dikkat çekti. Firma, şimdi de Framework Laptop’un ChromeOS işletim sistemli versiyonunu sunuyor.

    64GB’a kadar RAM seçeneği sunuyor

    Framework Laptop Chromebook Edition, standart model ile oldukça benzer özellikler sunuyor. 2256 x 1504 çözünürlüklü ekranlı cihaz, Intel i5-1240’tan gücünü alıyor. Minimum 8GB RAM ve 256GB SSD ile sipariş edilebilen cihaz, 1TB SSD ve 64GB RAM ile özelleştirilebiliyor.

    Framework Laptop Chromebook Edition kutu içeriği
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    Cihazın siparişi sırasında USB-C, USB-A, microSD, HDMI, DisplayPort ve Ethernet gibi portlar, eklenti olarak sunuluyor ve her kullanıcı kendi kullanımına göre bilgisayarın girişlerini özelleştirilebiliyor. kendiniz seçebiliyorsunuz. Ayrıca portları, dilediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Framework Laptop Chromebook, ayrıca 250GB ve 1TB SSD depolama eklentilerine de sahip. Cihaz, anakartında barındırdığı Titan C çipi sayesinde ChromeOS’un tam sürümünü kullanıyor ve böylece Android ve Linux uygulamaları da bilgisayar üzerinde çalıştırılabiliyor. Anakartı dahil değiştirilebilen Framework Laptop Chromebook Edition, ABD ve Kanada’da 999 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda, ön sipariş verecek olan müşterilerin 100 dolar depozito ücreti ödemesi gerekiyor.

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    M
    makine26 4 gün önce

    lexus çakması

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