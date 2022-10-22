Tesla otomobilleri için 2 yeni renk seçeneği daha geldi: İşte satılacakları yerler!

Tesla otomobilleri yenilendi: İşte yeni renkler
Quicksilver (cıva grisi) ve Midnight Cherry Red (kiraz kırmızısı) ikilisi bu şirketin arabalarını süsleyecek. Şimdiye kadar çoğu Tesla aracı sadece beş renk eşliğinde piyasada gözüktü: Beyaz, siyah, gümüş, mavi ve kırmızı.
Chevy Bolt'a baktığımızda 7 farklı renk seçeneğinin sunulduğunu görüyoruz. Lucid Air ise beş farklı pigment ile karşımıza çıkıyor. Elon MUSK bu yeni iki rengin (cıva grisi ve kiraz kırmızısı) sadece Tesla'nın Berlin'deki (Almanya) fabrikasında üretilebileceğini söyledi.
Tesla yeni renk seçeneklerini 13 kat pigmentli metalik boyadan ürettiğini ve bu renklerin güneş, gölge, bakış açısı (otomobile bakılan yerin pozisyonu) gibi faktörlere bağlı olmak kaydıyla insan gözüne olduğundan daha farklı gözükebildiğini söyledi.
Kaynakça https://www.slashgear.com/1066121/elon-musk-teases-new-tesla-colors-as-gigafactory-berlin-shows-its-talents/ https://twitter.com/Tesla/status/1583341261485838336 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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