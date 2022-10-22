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    Tesla otomobilleri için 2 yeni renk seçeneği daha geldi: İşte satılacakları yerler!

    Tesla tarafından üretilen otomobiller piyasaya sürüldüğünden beri pek fazla renk seçeneğine sahip değil. Amerikan otomotiv şirketinin bu kararı bazı kişilere göre bir zorunluluktan ibaret.
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    Tesla otomobil modelleri Tam Boyutta Gör
    Renk sayısının az olması üretim sürecini kolaylaştırabiliyor ve insanların otomobilleri herhangi bir gecikme yaşanmadan satın almasını sağlayabiliyor. Bazı kişiler Tesla'nın renk sayısını üretimde gecikmeler yaşandığı için artıramadığını iddia ediyor. Görseldeki Tesla aracının rengi Midnight Cherry Red.

    Tesla otomobilleri yenilendi: İşte yeni renkler

    Quicksilver (cıva grisi) ve Midnight Cherry Red (kiraz kırmızısı) ikilisi bu şirketin arabalarını süsleyecek. Şimdiye kadar çoğu Tesla aracı sadece beş renk eşliğinde piyasada gözüktü: Beyaz, siyah, gümüş, mavi ve kırmızı.

    Chevy Bolt'a baktığımızda 7 farklı renk seçeneğinin sunulduğunu görüyoruz. Lucid Air ise beş farklı pigment ile karşımıza çıkıyor. Elon MUSK bu yeni iki rengin (cıva grisi ve kiraz kırmızısı) sadece Tesla'nın Berlin'deki (Almanya) fabrikasında üretilebileceğini söyledi.

    Tesla araba Tam Boyutta Gör
    Bu renkler ile boyanan Tesla arabaları şimdilik Orta Doğu'ya ve Avrupa ülkelerine satılıyor. 

    Tesla yeni renk seçeneklerini 13 kat pigmentli metalik boyadan ürettiğini ve bu renklerin güneş, gölge, bakış açısı (otomobile bakılan yerin pozisyonu) gibi faktörlere bağlı olmak kaydıyla insan gözüne olduğundan daha farklı gözükebildiğini söyledi. 

    Kaynakça https://www.slashgear.com/1066121/elon-musk-teases-new-tesla-colors-as-gigafactory-berlin-shows-its-talents/ https://twitter.com/Tesla/status/1583341261485838336
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