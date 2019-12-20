Fransa'dan Google'a "rekabet" cezası

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Haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye’de Rekabet Kurumu tarafından cezaya çarptırılan Google’a şimdi de Fransa ceza kesti. Fransa’nın Rekabet Kurum tarafından Google’a 150 milyon Euro para cezası uygulanmasına karar verildi. Gerekçe olarak Google reklamlarındaki adil rekabet ortamını bozan davranışlar örnek verildi.

Fransa, bu sene Google’ı ceza yağmuruna tuttu. Google’ın veri vermekten kaçınması ve vergi aktivitelerini tam olarak bildirmemesi nedeniyle 1 milyar Euro para cezasına çarptırılmıştı. 2019’un başlarında ise gizlilik kurallarını ihlal ettiği için 50 milyon Euro para cezasına maruz kaldı. Google, Fransa Rekabet Kurumu’nun 150 milyon Euro’luk cezasına itiraz edeceğini duyurdu.

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Türkiye'nin Rekabet Kurumu, Google'a 1.5 milyon liralık para cezası verdi. Kurum, Android işletim sisteminde ön yüklü gelen Google uygulamalarının adil rekabeti engellediğini gerekçe gösterdi. Google bu ceza nedeniyle yeni Android cihazlarına lisans vermeyeceğini, cezanın kaldırılması gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak 5 Şubat tarihinde Google’ın sözlü savunması alınacak.