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    Fransa'dan Google'a "rekabet" cezası

    Türkiye'de 1.5 milyon lira para cezasına çarptırılan Google'a Fransa'dan da ceza geldi. Fransa Rekabet Kurumu, şirketin haksız rekabet oramı yarattığına karar verdi.
    1 sa.
    1,1b
    71
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Fransa'dan Google'a
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    Haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye’de Rekabet Kurumu tarafından cezaya çarptırılan Google’a şimdi de Fransa ceza kesti. Fransa’nın Rekabet Kurum tarafından Google’a 150 milyon Euro para cezası uygulanmasına karar verildi. Gerekçe olarak Google reklamlarındaki adil rekabet ortamını bozan davranışlar örnek verildi.

    Fransa, bu sene Google’ı ceza yağmuruna tuttu. Google’ın veri vermekten kaçınması ve vergi aktivitelerini tam olarak bildirmemesi nedeniyle 1 milyar Euro para cezasına çarptırılmıştı. 2019’un başlarında ise gizlilik kurallarını ihlal ettiği için 50 milyon Euro para cezasına maruz kaldı. Google, Fransa Rekabet Kurumu’nun 150 milyon Euro’luk cezasına itiraz edeceğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Google, Türkiye'den çekilecek mi? İşte yeni açıklama:"

    Türkiye'nin Rekabet Kurumu, Google'a 1.5 milyon liralık para cezası verdi. Kurum, Android işletim sisteminde ön yüklü gelen Google uygulamalarının adil rekabeti engellediğini gerekçe gösterdi. Google bu ceza nedeniyle yeni Android cihazlarına lisans vermeyeceğini, cezanın kaldırılması gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak 5 Şubat tarihinde Google’ın sözlü savunması alınacak.



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    Askaparta 1 sa. en beğenilen
    Fransa verince haklı, Türkiye verince kavgalı. Bırakalım bu kafayı.
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    Godolphin 1 sa.
    Abovv bu olmadı şimdi Türkiyeden kıskandılar.
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    Rachsuchtig 13 dk.
    Google'ın Türkiye'de sorunu 1,5 milyon ceza değil. Google onu anında öder ama cezayı ödemek yetmiyor. Rekabet Kurumu diyor ki o haksızlıkları(!) ortadan kaldıracaksin. Bakalım çözüme ulaşır umarım
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    DokuzKuyrukluTilki 29 dk.
    Google bu mesele de haklı. Ne bizimkiler haklı ne Fransa. Kardeşim siz gidip traş bıçağı alıp başka barkanın ucunu takıyor musunuz? Sapı derby, başlığı Gillete falan? Adamın sistemini alıp adamın ürününü koymamak ne demek? İsteyen sonra değiştirsin Play Store var telefonda.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    MrT4ngo 6 dk. DokuzKuyrukluTilki
    babalarınin hayrına sistemlerini bize sunuyorlar sanki. öyle bir yazmışsınki sende.
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    MrKattchup 34 dk.
    Bu meblayı reisin görmemesi lazımdı işte şimdi yandınız.
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    9600_G_T 37 dk.
    hadı yasaklasana fransaya androidi yavş.....

    bize gelınce hemen artıslık yaparsın.
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    Jon_Kar 1 sa.
    Bu ne lan gelen gecen Google'ı sogusleme pesinde



    Google'ın basinda bir ton masraf var zaten
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    NorrecTV 1 sa.
    az çok artık insanlar haklılığı anlamıştır hala anlamayan varsa akılda sakatlık vardır.
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    blackzeros 1 sa.
    1,5 milyon günlüktü sanırım.
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    ozbey08 1 sa.
    biz çiklet parası kesmişiz,google kalkmış yine bize efeleniyor.
    Fransa'ya da efelensene google efendi. gücün bizim gibi ülkelere mi yetiyor.
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    Ma-Fevka'l-Afak 1 sa. bio technolog
    Saray neresi len külliyedir o
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    bio technolog 1 sa.
    150 milyon dolara nere 1.5 milyon tl nere bizimki çerez parası kalmış bizde istiyoruz 150 milyon dollar sarayın 2-3 aylık masrafını çıkartır bari
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