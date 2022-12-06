Fransa kısa mesafeli uçuşları yasaklıyor: Demiryolu kullanılacak

Ülke ilk adım olarak Paris-Orly Havalimanı'ndan Nantes, Lyon ve Bordeaux'ya uçuşları kapatacak. Başkentten buralara ulaşmak artık sadece kara yoluyla mümkün olacak. Avrupa Komisyonu, Fransa'nın makul bir demiryolu alternatifi olduğunda kısa mesafeli uçuşları yasaklama planını uygulayabileceğini belirtti.
"İleriye doğru atılmış büyük bir adım"
Demiryolu bağlantıları gelişirse Paris-charles De Gaulle Havalimanı ile Lyon ve Rennes arasında ve Lyon ile Marsilya arasında olmak üzere üç güzergah daha eklenebilir. Yasak üç yıl süreyle yürürlükte kalacak ve sonrasında Avrupa Komisyonu sonuçları inceleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım