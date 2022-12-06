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    Anlık Bildirim

    Fransa kısa mesafeli uçuşları yasaklıyor: Demiryolu kullanılacak

    AB, Fransa'nın kısa mesafeli uçuşları yasaklama planını onayladı. Fransız vatandaşlar artık 2 buçuk saat süren mesafelere uçak yerine yüksek hızlı tren ile gitmek durumunda kalacaklar.
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    Fransa kısa mesafeli uçuşları yasaklıyor: Demiryolu kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Fransa, sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla kısa mesafeli iç hat uçuşlarını yasaklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bundan böyle ülke vatandaşları demiryoluyla 2 buçuk saat süren mesafelere uçak yerine yüksek hızlı tren kullanarak gitmek zorunda kalacaklar.

    Ülke ilk adım olarak Paris-Orly Havalimanı'ndan Nantes, Lyon ve Bordeaux'ya uçuşları kapatacak. Başkentten buralara ulaşmak artık sadece kara yoluyla mümkün olacak. Avrupa Komisyonu, Fransa'nın makul bir demiryolu alternatifi olduğunda kısa mesafeli uçuşları yasaklama planını uygulayabileceğini belirtti.

    Fransa kısa mesafeli uçuşları yasaklıyor: Demiryolu kullanılacak Tam Boyutta Gör

    "İleriye doğru atılmış büyük bir adım"

    Demiryolu bağlantıları gelişirse Paris-charles De Gaulle Havalimanı ile Lyon ve Rennes arasında ve Lyon ile Marsilya arasında olmak üzere üç güzergah daha eklenebilir. Yasak üç yıl süreyle yürürlükte kalacak ve sonrasında Avrupa Komisyonu sonuçları inceleyecek.

    Fransa kısa mesafeli uçuşları yasaklıyor: Demiryolu kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Fransa Ulaştırma Bakanı Clément Beaune, planı ülkenin sera gazı emisyonlarını azaltma politikasında "ileriye doğru atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirirken, çevreci STK'lar bunun "küçük bir adım" olduğunu ancak doğru yönde atıldığını söylüyor.
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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