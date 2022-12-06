Tam Boyutta Gör Fransa, sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla kısa mesafeli iç hat uçuşlarını yasaklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bundan böyle ülke vatandaşları demiryoluyla 2 buçuk saat süren mesafelere uçak yerine yüksek hızlı tren kullanarak gitmek zorunda kalacaklar.

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Ülke ilk adım olarak Paris-Orly Havalimanı'ndan Nantes, Lyon ve Bordeaux'ya uçuşları kapatacak. Başkentten buralara ulaşmak artık sadece kara yoluyla mümkün olacak. Avrupa Komisyonu, Fransa'nın makul bir demiryolu alternatifi olduğunda kısa mesafeli uçuşları yasaklama planını uygulayabileceğini belirtti.

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"İleriye doğru atılmış büyük bir adım"

Demiryolu bağlantıları gelişirse Paris-charles De Gaulle Havalimanı ile Lyon ve Rennes arasında ve Lyon ile Marsilya arasında olmak üzere üç güzergah daha eklenebilir. Yasak üç yıl süreyle yürürlükte kalacak ve sonrasında Avrupa Komisyonu sonuçları inceleyecek.

Tam Boyutta Gör Fransa Ulaştırma Bakanı Clément Beaune, planı ülkenin sera gazı emisyonlarını azaltma politikasında "ileriye doğru atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirirken, çevreci STK'lar bunun "küçük bir adım" olduğunu ancak doğru yönde atıldığını söylüyor.

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Fransa kısa mesafeli uçuşları yasaklıyor: Demiryolu kullanılacak